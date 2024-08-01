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Published Сегодня, 09:32

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Updated Сегодня, 09:34

Жителей взорвавшегося дома в Нижнем Тагиле разместят в гостинице «Спортивная-1»

Жителей взорвавшегося дома в Нижнем Тагиле разместят в гостинице «Спортивная-1»

1 августа 2024, 09:32
Фото: 1MI
Жителей взорвавшегося дома в Нижнем Тагиле разместят в гостинице «Спортивная-1» на улице Юности, 49.

Пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме на улице Сибирской, 81 поселят в пункте временного размещения. Он организован в гостинице «Спортивная-1», на улице Юности, 49. Места есть для 162 человек.

Горячая линия ГУ МЧС — тел. 8-343-346-13-19.
Горячая линия в Нижнем Тагиле — 8-18.33.3435-55.

На место происшествия выехали шесть кинологических расчетов: один — от от Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС, один — от Росгвардии, четыре — от МВД.

Волонтеры собирают помощь пострадавшим от взрыва дома в Нижнем Тагиле
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Взрыв газа#Взрыв#ЧП#18+#Екатеринбург
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