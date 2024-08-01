Жителей взорвавшегося дома в Нижнем Тагиле разместят в гостинице «Спортивная-1»

Пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме на улице Сибирской, 81 поселят в пункте временного размещения. Он организован в гостинице «Спортивная-1», на улице Юности, 49. Места есть для 162 человек.



Горячая линия ГУ МЧС — тел. 8-343-346-13-19.

Горячая линия в Нижнем Тагиле — 8-18.33.3435-55.



На место происшествия выехали шесть кинологических расчетов: один — от от Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС, один — от Росгвардии, четыре — от МВД.