Жительница Нижнего Тагила рассказала о первых минутах после обрушения дома

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Женщина, ждавшая автобус недалеко от Сибирской, 81, где произошло обрушение дома, рассказала о первых минутах происшествия.
Произошел взрыв, мощный настолько, что земля сотряслась и запищали все сигнализации машин. Было понятно, это не полигон, там взрывы другие. Из-за угла одного из домов по улице Вагоностроителей повалил едкий дым, пыль, запах газа, — рассказывает Юлия Жеребцова.
После взрыва женщина тут же побежала в сторону, откуда валила пыль и дым.
Забежав за угол и пройдя несколько метров, я увидела завал, часть дома обрушилась, напротив стоял мальчик весь в слезах, живой, целый, на обломках бегала сверху собака, из проема двери выглядывала женщина с младенцем на руках, — говорит очевидица.
Без малейших сомнений в том, что находиться в месте завала опасно, девушка начала искать людей под завалами. А проходящие мимо мужчины спасали застрявших в том, что раньше было их домом.
Но женщина была там с младенцем, и мужчины помогли ей выбраться. Нашли бабушку, которую зажало диванами, ее спасло то, что она спала, видимо, в углу, и угол этот не сломался, — вспоминает девушка.
Жители соседних домов, увидев, что их соседям грозит опасность, начали приносить бинты, воду, вату, чтобы оказать первую помощь пострадавшим. А потом передать их в руки профессиональных спасателей.
Люди все, кто был в тот момент, настоящие люди, в беду старались помочь пострадавшим, сообща. Я от всего сердца желаю, чтобы были все живы, чтобы в этот день кто-то ушел в магазин, дети были в садах и лагерях, а взрослые на работе. Пусть все будут живы, — говорит Юлия.
Напомним, что 1 августа, предположительно из-за взрыва газа, часть многоквартирного дома обрушилась. Сотрудники МЧС продолжают спасать жителей дома, на данный момент они освободили 11 человек из-под обломков.