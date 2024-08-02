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Бастрыкин заинтересовался делом об избиении пенсионера в Нижнем Тагиле

Бастрыкин заинтересовался делом об избиении пенсионера в Нижнем Тагиле

2 августа 2024, 07:01
Фото: tagilcity.ru
Бастрыкин будет лично контролировать дело об избиении мужчины в Нижнем Тагиле.

Теперь дело об издевательствах над пенсионером в Тагилстроевском районе под личным контролем главы СК Александра Бастрыкина, сообщает СК по Свердловской области.

1 августа стало известно, что после серии публикаций в СМИ следственный комитет начал расследование избиения пенсионера в Тагилстроевском районе.

О насилии над пожилым человеком стало известно еще в конце 2024 года. Группа молодых людей, повалила мужчину на землю и пинала его. Случайный прохожий отпугнул злоумышленников.

Напомним, что 18 июля группа подростков запинала парня ногами из-за денег.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Избиение#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Инцидент
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