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Modified Сегодня, 09:29

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Благодаря новой отечественной разработке на Северном полюсе появится интернет

Благодаря новой отечественной разработке на Северном полюсе появится интернет

2 августа 2024, 09:29
Фото: Изображение Midjourney
Сотрудники холдинга «Росэлектроника», входящего в «Ростех», сконструировали инновационную лампу бегущей волны для спутников «Экспресс-РВ». Эти спутники обеспечивают широкополосный доступ в интернет на всей территории страны, включая Северный полюс.

Модель сконструирована исключительно из комплектующих российского производства. Разработка усиливает мощность радиоволны, обеспечивая тем самым более высокое качество сигнала в зоне покрытия, передает newkhakasiya.online.

Новая модель лампы отличается меньшей массой и габаритами, а период ее эксплуатации рассчитан на 150 000 часов. В рамках форума «Армия-2024» будут представлены серийные образцы лампы. Мероприятие стартует 12 августа.

Разработчики отметили, что лампа бегущей волны является значимым элементом спутников связи, предназначенным для усиления мощности сигнала. Лампы для «Экспресс-РВ» отличаются двуханодным управлением, которое предполагает более вариативную настройку устройства и регулирование режимов питания в достаточно широком диапазоне.

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