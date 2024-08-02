Благодаря новой отечественной разработке на Северном полюсе появится интернет

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Модель сконструирована исключительно из комплектующих российского производства. Разработка усиливает мощность радиоволны, обеспечивая тем самым более высокое качество сигнала в зоне покрытия, передает newkhakasiya.online.
Новая модель лампы отличается меньшей массой и габаритами, а период ее эксплуатации рассчитан на 150 000 часов. В рамках форума «Армия-2024» будут представлены серийные образцы лампы. Мероприятие стартует 12 августа.
Разработчики отметили, что лампа бегущей волны является значимым элементом спутников связи, предназначенным для усиления мощности сигнала. Лампы для «Экспресс-РВ» отличаются двуханодным управлением, которое предполагает более вариативную настройку устройства и регулирование режимов питания в достаточно широком диапазоне.