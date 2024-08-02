Более 40 фильмов покажут на Международном кинофестивале «Одна шестая» в Екатеринберге

Напомним, кинофестиваль «Одна шестая» впервые состоялся в августе 2022 года. По словам организаторов, они надеются на то, что мероприятие будет продолжать свою деятельность, и считают, что их проект является в большей степени диалогом, нежели чем соревнованием между создателями.