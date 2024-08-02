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Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Более 40 фильмов покажут на Международном кинофестивале «Одна шестая» в Екатеринберге

Более 40 фильмов покажут на Международном кинофестивале «Одна шестая» в Екатеринберге

2 августа 2024, 12:50
Фото: Пресс-служба фестиваля «Одна шестая»
Свыше четырех десятков художественных картин, созданных российскими и зарубежными специалистами, покажут в рамках Международного кинофестиваля «Одна шестая» в Екатеринбурге. Все представленные фильмы будут доступны для бесплатного просмотра каждому жителю и гостю Свердловской области.

Третий международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» стартовал в Екатеринбурге при поддержке Министерств культуры РФ и Свердловской области 2 августа. Программа рассчитана на несколько дней и завершится 7 августа.

Фестиваль будет включать в себя конкурсные показы фильмов, а также спецпоказы. Гости любого возраста и с любыми предпочтениями смогут найти себе картину по душе, — сообщила в ходе пресс-конференции первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова.

Так, в конкурсной программе в шести номинациях — «Лучший национальный игровой дебют», «Лучший национальный неигровой дебют», «Лучший зарубежный игровой дебют», «Лучший зарубежный неигровой дебют», «Лучший актерский ансамбль», «Лучший дебют на фестивале» — будет представлено по 12 российских и зарубежных работ. Кроме того, победителя выберут и для «Приза зрительских симпатий».

Фото: Пресс-служба фестиваля «Одна шестая»

За день до открытия зрителям представили сразу несколько картин. Среди них «Реквием по племени», созданный представителями трех стран — Ирана, Испании, Катара, российский документальный фильм «ЮДИ: Танец в темноте», художественный фильм «Лапин» и сербский фильм «78 дней». Уже завтра, 3 августа, состоится показ криминальной трагикомедии «Сломя голову» режиссера Евгения Григорьева.

Фото: «Свердловская киностудия»

Работы участников «Одной шестой» будут демонстрировать в залах Дома кино, на Свердловской киностудии, в ККТ «Космос». Детская программа организована в кинотеатре «Пассаж Синема» и летнем театре ЦПКиО имени Маяковского. Примечательно, что в этом году фестиваль впервые вышел за пределы Екатеринбурга и распространился на Верхний Тагил, Верхнюю Пышму и Первоуральск.

Создать один кинофестиваль гораздо сложнее, чем отснять две картины. Я воспринимаю этот проект как инструмент развития Свердловской киностудии, региона в целом и как возможность вписать область в киноиндустрию нашей страны. Нам очень помогают Правительство Свердловской области, губернатор Евгений Куйвашев, выделяют средства на развитие фильмографии Урала, — рассказал президент Международного кинофестиваля «Одна шестая» Евгений Григорьев.
Фото: Пресс-служба фестиваля «Одна шестая»

В ходе мероприятия также пройдут деловые мероприятия для кинопрофессионалов. На них эксперты обсудят международное сотрудничество в киноиндустрии, технологии производства и продвижения и поделятся удачными кейсами. Участники деловой программы посетят сессии, дискуссии и мастер-классы продюсеров, режиссеров, сценаристов и представителей онлайн-кинотеатров. Деловая программа пройдет в лофт-пространстве «Титры» в Свердловской киностудии.

Деловая программа пройдет с 5 по 7 августа. Она предполагает приглашение иностранных специалистов для обмена опытом, коллег из регионов, в том числе из Калининграда. Обсуждения затронут возможности запуска съемок фильмов в российских городах и многое другое, — дополнила исполнительный продюсер кинофестиваля «Одна шестая» Евгения Башкирова.

Образовательная программа продлится пять дней. Профессионалы киноиндустрии научат создавать актерские визитки и фотосессии, обучат публичной читке и дадут рекомендации по созданию личного бренда.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Одна шестая»

Напомним, кинофестиваль «Одна шестая» впервые состоялся в августе 2022 года. По словам организаторов, они надеются на то, что мероприятие будет продолжать свою деятельность, и считают, что их проект является в большей степени диалогом, нежели чем соревнованием между создателями.

Кинофестиваль «Одна шестая» в Екатеринбурге откроется фильмом «Сломя голову»
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