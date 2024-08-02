Чистим дымоход на даче от сажи, на крышу залезать не нужно: три хитрых лайфхака

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Чистить дымоход камина или печи придется даже в том случае, если он сложен с учетом современных стандартов безопасности. Сажа все равно будет оседать на стенках слой за слоем, постепенно сужая просвет дымохода. А это уже опасная ситуация, которая может повлечь за собой серьезные последствия. Но обязательно ли лезть на крышу, чтобы решить проблему. Эксперты портала «Русский фермер Net» предлагают три способа, которые помогут поддерживать дымоход в рабочем состоянии.
О том, что от осины исходит особый жар, который способствует очистке стен дымохода, знали еще наши предки. А современные ученые нашли этому логичное объяснение: при сгорании осиновых дров температура может достигать 1100 градусов по Цельсию. Сажа и копоть отслаиваются от стенок и сгорают. Необязательно полностью топить камин или печку осиновыми дровами, достаточно добавлять несколько поленьев при каждом розжиге. Однако важно соблюдать меры предосторожности при использовании осиновых поленьев.
Во время сжигания осиновых дров из трубы могут вылетать искры, которые попав на соседние строения, вызовут возгорание. К тому же, не каждая труба способна выдержать такую температурную нагрузку, — предупреждают специалисты.
Еще один простой и эффективный способ справиться со слоями сажи и нагара в дымоходе. Перед тем, как использовать этот метод, камин или печку необходимо как следует прогреть. Крахмал, который выделяется при сжигании очисток, воздействует на структуру нагара. Он начинает сам отваливаться от стенок. Для очистки потребуется примерно половина ведра сырой шелухи, сухой можно взять меньше. Очищать дымоход таким способом нужно не менее одного раза в месяц.
Пожалуй, самый дешевый способ поддерживать чистоту дымохода. Примерно один раз в неделю нужно высыпать пачку соли на раскаленные угли. В процессе сгорания соль будет «связывать» частички сажи, и они просто не смогут осесть на стенках.
Какой бы способ вы ни выбрали, нужно помнить, что одними народными способами в таком серьезном деле не обойтись. Время от времени все же потребуется профессиональный осмотр дымохода.
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