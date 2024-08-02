Чистим дымоход на даче от сажи, на крышу залезать не нужно: три хитрых лайфхака

Еще один простой и эффективный способ справиться со слоями сажи и нагара в дымоходе. Перед тем, как использовать этот метод, камин или печку необходимо как следует прогреть. Крахмал, который выделяется при сжигании очисток, воздействует на структуру нагара. Он начинает сам отваливаться от стенок. Для очистки потребуется примерно половина ведра сырой шелухи, сухой можно взять меньше. Очищать дымоход таким способом нужно не менее одного раза в месяц.