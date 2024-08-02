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Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

День траура объявлен в Нижнем Тагиле 3 августа

День траура объявили в Нижнем Тагиле 3 августа

2 августа 2024, 17:06
Фото: tagilcity.ru

День траура объявлен в Нижнем Тагиле 3 августа

Суббота, 3 августа, в Нижнем Тагиле объявлена Днем траура.

Постановление подписано местной администрацией, об этом мэр Владислав Пинаев написал в своем официальном Telegram-канале.

В такие минуты слова не могут передать всей тяжести утраты, но я хочу выразить самые искренние соболезнования родным и близким погибших, — подчеркнул градоначальник.

Он отметил, что всем пострадавшим и семьям погибших оказывается необходимая помощь. В эти дни важно сплотиться и вместе пережить трагедию, также отметил мэр.

Напомним, что семь человек погибли в результате обрушения тагильской пятиэтажки. Два подъезда буквально сложились после прогремевшего взрыва. Предварительно, произошел хлопок бытового газа. Однако жильцы дома сообщили о подозрительных людях, которые ходили по квартирам за час до ЧП.

Последним из-под обломков достали тело 78-летнего пенсионера.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Нижний Тагил#Взрыв газа#18+#Екатеринбург#День траура#Мэр Пинаев#Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
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