День траура объявили в Нижнем Тагиле 3 августа

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Постановление подписано местной администрацией, об этом мэр Владислав Пинаев написал в своем официальном Telegram-канале.
В такие минуты слова не могут передать всей тяжести утраты, но я хочу выразить самые искренние соболезнования родным и близким погибших, — подчеркнул градоначальник.
Он отметил, что всем пострадавшим и семьям погибших оказывается необходимая помощь. В эти дни важно сплотиться и вместе пережить трагедию, также отметил мэр.
Напомним, что семь человек погибли в результате обрушения тагильской пятиэтажки. Два подъезда буквально сложились после прогремевшего взрыва. Предварительно, произошел хлопок бытового газа. Однако жильцы дома сообщили о подозрительных людях, которые ходили по квартирам за час до ЧП.
Последним из-под обломков достали тело 78-летнего пенсионера.