День траура объявили в Нижнем Тагиле 3 августа

Напомним, что семь человек погибли в результате обрушения тагильской пятиэтажки. Два подъезда буквально сложились после прогремевшего взрыва. Предварительно, произошел хлопок бытового газа. Однако жильцы дома сообщили о подозрительных людях, которые ходили по квартирам за час до ЧП.