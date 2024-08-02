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Published Сегодня, 18:14

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Updated Сегодня, 18:16

Ещё два тела найдены на месте взрыва в Нижнем Тагиле

Девочка и мужчина: ещё два тела найдены на месте взрыва в Нижнем Тагиле

2 августа 2024, 18:14
Фото: tagilcity.ru

Ещё два тела найдены на месте взрыва в Нижнем Тагиле

В районе 22 часов 2 августа из-под завалов достали тело школьницы Алёны, около 23 часов — мужчину, Алексея 1984 года рождения. В Нижнем Тагиле продолжают разбирать завалы на месте взрыва по улице Сибирская.

МЧС сообщает, что девочку 2008 года рождения извлекли в районе 22 часов, она погибла, став восьмой по счету жертвой, которую достали из-под обломков дома.

Около 23 часов от корреспондента TagilCity.ru поступила информация о найденном мужчине.

Членов семьи увели к штабу, жив или погиб — не сообщают при всех, — передает корреспондент с места событий.

Через несколько минут приходят данные: найденный человек — Алексей Огарков, 1984 года рождения. Он погиб.

Редакция TagilCity.ru соболезнует семьям пострадавших и погибших тагильчан. 3 августа в Нижнем Тагиле объявлено Днем траура.

Фото: tagilcity.ru
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