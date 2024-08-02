Девочка и мужчина: ещё два тела найдены на месте взрыва в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
МЧС сообщает, что девочку 2008 года рождения извлекли в районе 22 часов, она погибла, став восьмой по счету жертвой, которую достали из-под обломков дома.
Около 23 часов от корреспондента TagilCity.ru поступила информация о найденном мужчине.
Членов семьи увели к штабу, жив или погиб — не сообщают при всех, — передает корреспондент с места событий.
Через несколько минут приходят данные: найденный человек — Алексей Огарков, 1984 года рождения. Он погиб.
Редакция TagilCity.ru соболезнует семьям пострадавших и погибших тагильчан. 3 августа в Нижнем Тагиле объявлено Днем траура.