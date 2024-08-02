Девочка и мужчина: ещё два тела найдены на месте взрыва в Нижнем Тагиле

Ещё два тела найдены на месте взрыва в Нижнем Тагиле

В районе 22 часов 2 августа из-под завалов достали тело школьницы Алёны, около 23 часов — мужчину, Алексея 1984 года рождения. В Нижнем Тагиле продолжают разбирать завалы на месте взрыва по улице Сибирская.

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