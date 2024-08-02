Дозарить перцы проще простого: делимся тремя эффективными способами

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Болгарский перец можно употреблять в пищу как в зрелом, так и недозрелом виде. Существует множество рецептов приготовления вкусных блюд из зеленых плодов. Но если вам хочется полакомиться спелыми перцами, то можно воспользоваться лайфхаками, которые предлагает профессиональный агроном, автор Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексей Володихин.
Дозаривание — это специальный термин, который означает доведение незрелых плодов до спелости.
В случае с перцами можно применить три метода:
Просто разложите перец на столе или полу — овощи дозреют через 2 недели, — советует Алексей Володихин.
Ранее эксперты назвали ошибки, которые мешают собрать хороший урожай перцев в августе.