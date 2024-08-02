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Published Сегодня, 10:13

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Updated Сегодня, 10:15

Дозарить перцы проще простого: делимся тремя эффективными способами

Дозарить перцы проще простого: делимся тремя эффективными способами

2 августа 2024, 10:13
Фото: tagilcity.ru
Если вам пришлось собрать с кустов недозрелые перцы — не беда. Есть несколько простых и эффективных способов так называемого дозаривания плодов

Болгарский перец можно употреблять в пищу как в зрелом, так и недозрелом виде. Существует множество рецептов приготовления вкусных блюд из зеленых плодов. Но если вам хочется полакомиться спелыми перцами, то можно воспользоваться лайфхаками, которые предлагает профессиональный агроном, автор Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексей Володихин.

Дозаривание — это специальный термин, который означает доведение незрелых плодов до спелости.

В случае с перцами можно применить три метода:

  • Дозаривание в ящиках. Для этого нужно уложить плоды в ящики в три слоя и убрать их в прохладное место с температурой воздуха не выше +10-12 градусов.
Фото: 1MI
  • Дозаривание в комнате. Это самый простой способ, который вообще не требует каких-либо трудозатрат.
Просто разложите перец на столе или полу — овощи дозреют через 2 недели, — советует Алексей Володихин.
  • Дозаривание на кусте. Это оригинальный и эффективный способ: перцы с куста не срываем, а выдергиваем сам куст вместе с корнями. Подвешиваем его в прохладном месте вверх корнями. Плоды будут дозревать примерно месяц, при этом в них будут переходить питательные вещества из засыхающих листьев и стебля.

Ранее эксперты назвали ошибки, которые мешают собрать хороший урожай перцев в августе.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Урожай#Овощи#Окружающая среда#Дача#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ#Болгарский перец#Агрономия#Дозаривание#Перцы
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