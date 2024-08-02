Дозарить перцы проще простого: делимся тремя эффективными способами

Болгарский перец можно употреблять в пищу как в зрелом, так и недозрелом виде. Существует множество рецептов приготовления вкусных блюд из зеленых плодов. Но если вам хочется полакомиться спелыми перцами, то можно воспользоваться лайфхаками, которые предлагает профессиональный агроном, автор Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексей Володихин.