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Updated Сегодня, 06:18

Глава Свердловской области созвонился с президентом РФ по ЧП в Нижнем Тагале

Глава Свердловской области доложил президенту о работах на месте ЧП в Нижнем Тагиле

2 августа 2024, 06:16

Глава Свердловской области созвонился с президентом РФ по ЧП в Нижнем Тагале

Евгений Куйвашев доложил Владимиру Путину о ходе работ на месте ЧП в Нижнем Тагиле.

Губернатор сообщил, что пострадавших временно разместили в гостинице. Жильцам обрушившегося дома оказывается всесторонняя помощь. Для быстрого и слаженного устранения последствий взрыва газа организован оперативный штаб, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на информацию от пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Сообщается также, что губернатор направит 240 млн на помощь пострадавшим.

Напомним, 1.08 в Нижнем Тагиле случился взрыв в жилом доме по адресу: улица Сибирская, 81.

Известны имена погибших и пострадавших при взрыве дома в Нижнем Тагиле: полный список
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Взрыв газа#Взрыв#ЧП#18+#Екатеринбург#Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
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