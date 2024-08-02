Глава Свердловской области доложил президенту о работах на месте ЧП в Нижнем Тагиле

Губернатор сообщил, что пострадавших временно разместили в гостинице. Жильцам обрушившегося дома оказывается всесторонняя помощь. Для быстрого и слаженного устранения последствий взрыва газа организован оперативный штаб, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на информацию от пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.