Глава Свердловской области доложил президенту о работах на месте ЧП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Губернатор сообщил, что пострадавших временно разместили в гостинице. Жильцам обрушившегося дома оказывается всесторонняя помощь. Для быстрого и слаженного устранения последствий взрыва газа организован оперативный штаб, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на информацию от пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Сообщается также, что губернатор направит 240 млн на помощь пострадавшим.
Напомним, 1.08 в Нижнем Тагиле случился взрыв в жилом доме по адресу: улица Сибирская, 81.