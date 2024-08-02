Холодно и дождливо: какой будет погода в Свердловской области в августе

На потепление свердловчане могут рассчитывать не ранее второй половины августа, а скорее даже в 20-х числах месяца. В это время антициклон наконец утвердится в своих правах, а осадки прекратятся. Если бы не этот подарок от природы, то август 2024 года мог бы претендовать на звание одного из самых холодных за последние 25 лет.