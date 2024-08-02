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Posted Сегодня, 16:26

Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Синоптик Пулин рассказал о погоде на август в Свердловской области

Холодно и дождливо: какой будет погода в Свердловской области в августе

2 августа 2024, 16:26
Фото: 1MI

Синоптик Пулин рассказал о погоде на август в Свердловской области

В Свердловской области большая часть августа будет прохладной, потепление ожидается только в последнюю декаду месяца.

Август 2024 года в Свердловской области будет прохладным и дождливым, такой прогноз дал синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Погоду в регионе определят циклоны, отметил специалист. Антициклоны будут действовать лишь в коротких промежутках и не смогут обеспечить стойкое потепление. Небольшие дожди будут идти практически каждый день, но если и превысят к концу августа климатическую норму, то не намного.

На потепление свердловчане могут рассчитывать не ранее второй половины августа, а скорее даже в 20-х числах месяца. В это время антициклон наконец утвердится в своих правах, а осадки прекратятся. Если бы не этот подарок от природы, то август 2024 года мог бы претендовать на звание одного из самых холодных за последние 25 лет.

Но с учетом потепления в конце лета температура августа будет близка к климатической норме и составит от +15 до +17 градусов.

Ранее стало известно, стоит ли свердловчанам ожидать магнитных бурь в августе.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Погода#Прогноз#Екатеринбург#Синоптик#Август
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