Холодно и дождливо: какой будет погода в Свердловской области в августе

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Август 2024 года в Свердловской области будет прохладным и дождливым, такой прогноз дал синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Погоду в регионе определят циклоны, отметил специалист. Антициклоны будут действовать лишь в коротких промежутках и не смогут обеспечить стойкое потепление. Небольшие дожди будут идти практически каждый день, но если и превысят к концу августа климатическую норму, то не намного.
На потепление свердловчане могут рассчитывать не ранее второй половины августа, а скорее даже в 20-х числах месяца. В это время антициклон наконец утвердится в своих правах, а осадки прекратятся. Если бы не этот подарок от природы, то август 2024 года мог бы претендовать на звание одного из самых холодных за последние 25 лет.
Но с учетом потепления в конце лета температура августа будет близка к климатической норме и составит от +15 до +17 градусов.
Ранее стало известно, стоит ли свердловчанам ожидать магнитных бурь в августе.