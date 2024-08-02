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Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

Стало известно, кто погиб и пострадал при взрыве дома в Нижнем Тагиле

Известны имена погибших и пострадавших при взрыве дома в Нижнем Тагиле: полный список

2 августа 2024, 05:07
Фото: tagilcity.ru

Стало известно, кто погиб и пострадал при взрыве дома в Нижнем Тагиле

Стали известны имена тех, кто погиб и пострадал во время взрыва дома на улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле. Полный список имен появился в распоряжении редакции TagilCity.ru.

В общей сложности пострадавшими признаны 16 человек, из них 11 госпитализированы, в том числе пятеро детей. Официально погибшими признаны четыре человека, в том числе один ребенок.

Список пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выглядит так:

  • Эдуард Шкляр
  • Никита Алексеев
  • Сергей Стаин
  • Валерия Батуева
  • Игорь Величугов
  • Дмитрий Щербаков
  • Алексей Огарков
  • Алексей Южаков
  • Ринат Хусаинов
  • Татьяна Кормацких
  • Александр Шадрин
  • Анна Монакова
  • Алефтина Коркина
  • Полина Анянова
  • Фаина Фер
  • Вениамин Уртминцев

Список погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле:

  • Стаина Светлана
  • Анна Касьянова
  • Людмила Чернова
  • Алена Манакова

Как сообщили в Минздраве по Свердловской области, всего в ЧП пострадали 20 человек, из них 9 детей.

На место уже прибыл министр здравоохранения Андрей Карлов. Он уже провел обход госпитализированных. Также он ознакомился с результатами обследований и ходом лечения.

Напомним, взрыв в жилом доме на улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле случился днем 1 августа.

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