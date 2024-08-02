Известны имена погибших и пострадавших при взрыве дома в Нижнем Тагиле: полный список

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
В общей сложности пострадавшими признаны 16 человек, из них 11 госпитализированы, в том числе пятеро детей. Официально погибшими признаны четыре человека, в том числе один ребенок.
Список пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выглядит так:
Список погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле:
Как сообщили в Минздраве по Свердловской области, всего в ЧП пострадали 20 человек, из них 9 детей.
На место уже прибыл министр здравоохранения Андрей Карлов. Он уже провел обход госпитализированных. Также он ознакомился с результатами обследований и ходом лечения.
Напомним, взрыв в жилом доме на улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле случился днем 1 августа.