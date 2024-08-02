Как погладить вещь без утюга: эта уловка позволит всегда выглядеть ухоженно

Posted 2 августа, 12:45
Published 2 августа, 12:45
Modified 2 августа, 12:47
Updated 2 августа, 12:47
Сегодня во многих семьях вместо тяжеловесных утюгов появились удобные ручные отпариватели. Они существенно облегчают жизнь работающим россиянам, так как позволяют сократить время ухода за вещами до минимума. К тому же отпаривателем нельзя сжечь вещи или наставить на них складок, от которых потом невозможно избавиться. Но что делать, если вы уехали в командировку, а в гостинице нет возможности погладить одежду? Эксперты портала Novate рассказывают, как привести в порядок рубашку или блузку в «походно-полевых» условиях.
Придется устроить вещам настоящую баню с помощью импровизированного отпаривателя. Метод очень прост: зайдите в ванную, заткните слив и включите горячую воду. Разбавлять ее не надо, так как наша цель — наполнить комнату паром. Смятую блузку встряхните и повесьте на плечики, зацепив крючок на полотенцесушителе или штанге для занавесок.
Оставьте вещь на 15-20 минут. Горячий пар разгладит складки и вещь будет выглядеть вполне прилично.
Не переживайте, что после «глажки» вещи слегка влажные — они высохнут за считанные минуты, особенно если вы выйдите в них на солнце, — советуют эксперты.
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