Как погладить вещь без утюга: эта уловка позволит всегда выглядеть ухоженно

Сегодня во многих семьях вместо тяжеловесных утюгов появились удобные ручные отпариватели. Они существенно облегчают жизнь работающим россиянам, так как позволяют сократить время ухода за вещами до минимума. К тому же отпаривателем нельзя сжечь вещи или наставить на них складок, от которых потом невозможно избавиться. Но что делать, если вы уехали в командировку, а в гостинице нет возможности погладить одежду? Эксперты портала Novate рассказывают, как привести в порядок рубашку или блузку в «походно-полевых» условиях.