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Published Сегодня, 05:48

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Updated Сегодня, 05:50

На месте обрушения дома в Нижнем Тагиле стихийно образовался мемориал

На месте обрушения дома в Нижнем Тагиле стихийно образовался мемориал

2 августа 2024, 05:48
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле образовался мемориал на месте обрушения многоэтажного дома из-за взрыва.

Местные жители приносят к месту ЧП цветы. По словам очевидцев, пока это единственный мемориал в городе, стихийно образовавшийся после взрыва.

Местная жительница Ирина, живущая в соседнем квартале, рассказала TagilCity.ru о том, что в момент происшествия она находилась дома и услышала звук взрыва.

Вчера в нашем доме проверяли газ. Газовая служба у нас была в этот момент в моей квартире. У нас задребезжали стекла. Ребенок сразу предположил, что это дом взорвался, я ему сказала, что это скорее всего испытания на полигоне, потому что это очень часто и мы привыкшие к таким хлопках и взрывам. Но этот взрыв был какой-то необычный, очень-очень сильный. И вскоре появилась информация о том, что это все-таки был взрыв газа. Я пошла сюда посмотреть, здесь уже стали стягиваться службы, машины, люди стали подходить. Я увидела, что разрушено два подъезда, — рассказала очевидица.
Фото: tagilcity.ru

Еще одна горожанка рассказала, что сначала не обратила внимания на звук взрыва, так как недалеко периодически раздаются выстрелы с полигона.

Ночью у нас стреляют с полигона, поэтому мы не обратили внимания на этот хлопок. Вроде как в 12 часов слышали. Потом мы узнали, что это случилось. Сейчас иду по Вагоностроителей, столько техники, я вижу, сколько боли в глазах людей. Страшно, конечно, это пережить. Дети тут — понимаете, половина дня, с одной стороны, практически все на работе, а с другой, дети-то все дома у них каникулы, — говорит тагильчанка.

Напомним, 1 августа в Дзержинском районе Нижнего Тагила произошел взрыв в пятиэтажном доме. Несколько человек погибло. Также есть пострадавшие.

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