Не бросайте в августе цветущие гладиолусы: что нужно сделать для цветов до осени

Луковичные культуры обычно неприхотливы в уходе, но гладиолусы являются исключением. Эти неженки в период цветения требуют пристального внимания и бережного ухода. И если не потакать их капризам, в следующем году можно не ждать красивых букетов.

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