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Published Сегодня, 11:15

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Updated Сегодня, 11:17

Не бросайте в августе цветущие гладиолусы: что нужно сделать для цветов до осени

Не бросайте в августе цветущие гладиолусы: что нужно сделать для цветов до осени

2 августа 2024, 11:15
Фото: tagilcity.ru
Луковичные культуры обычно неприхотливы в уходе, но гладиолусы являются исключением. Эти неженки в период цветения требуют пристального внимания и бережного ухода. И если не потакать их капризам, в следующем году можно не ждать красивых букетов.

Эксперта портала «Русский фермер Net» дали несколько практических советов, которые будут полезны в уходе за цветущими гладиолусами и помогут подготовить их к следующему сезону. Вот что можно сделать для растения в августе:

Регулярно поливать

Корни — слабое место у гладиолусов. Они плохо развиты и не способны извлекать влагу и питательные вещества из глубоких слоев грунта. Вот почему даже кратковременная засуха может привести к заболеванию растения.

Поверхностное орошение для культуры неприемлемо, оно не только вызовет бурный рост сорняков, но и может привести к гниению тканей луковиц, — говорят эксперты.

Обычно гладиолусы поливают из расчета 10-15 литров воды на 1 кв. м. Нужно сделать бороздки на расстоянии 3-5 см от цветов и лить воду в них, а не под корень.

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Не забывать о прополке и рыхлении

Сорняки важно своевременно выпалывать, так как они могут заразить гладиолусы грибковыми заболеваниями и повысить уязвимость перед вредителями. Рыхление также крайне важно, чтобы обеспечить достаточный приток кислорода к корневой системе.

Подкормка правильными удобрениями

В период цветения гладиолусы потребляют много фосфора и калия, поэтому важно регулярно «заряжать» почву этими микроэлементами. В качестве подкормки прекрасно подойдет такой препарат, как «Монокалий фосфат». Кроме того, для поддержки цветения можно обрабатывать растение борной кислотой. Растворяем 0,5 граммов порошка в 1 литре воды и опрыскиваем растение.

Окучивание

Эта процедура необходима для поддержки стеблей: из-за тяжелых бутонов они часто пригибаются к земле. Рыхлим землю около растения и подгребаем ее к цветку, формируя холмик высотой около 10 см.

Провести обрезку

Обязательно обрезать растения, которые уже отцвели, а также те, с которых вы собираетесь срезать цветущие побеги для букетов. Правильно выполненная процедура благоприятно скажется на развитии луковицы. Обрезке подлежат только цветоносы. Ее нужно производить острым садовым ножом наискосок. Так гладиолусы легче переносят манипуляции.

Ранее эксперты рассказали, какие растения нельзя поливать холодной водой.

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