Обрушение дома в Нижнем Тагиле унесло жизни четверых человек

Напомним, 1 августа 2024 года на Вагонке в Нижнем Тагиле взорвалась пятиэтажка. На месте происшествия организована круглосуточная работа муниципальных организаций. В городе ввели режим ЧС. Несколько человек погибло, также есть пострадавшие.