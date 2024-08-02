Обрушение дома в Нижнем Тагиле унесло жизни четверых человек

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Тела погибших людей были найдены во время разбора завалов. Двоих нашли ночью 2 августа 2024 года, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
О трех погибших было известно накануне вечером. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Напомним, 1 августа 2024 года на Вагонке в Нижнем Тагиле взорвалась пятиэтажка. На месте происшествия организована круглосуточная работа муниципальных организаций. В городе ввели режим ЧС. Несколько человек погибло, также есть пострадавшие.