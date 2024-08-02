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Число погибших во время взрыва дома в Нижнем Тагиле выросло до 4 человек

Обрушение дома в Нижнем Тагиле унесло жизни четверых человек

2 августа 2024, 03:35
Фото: tagilcity.ru

Число погибших во время взрыва дома в Нижнем Тагиле выросло до 4 человек

В Нижнем Тагиле нашли четверых погибших человек в результате взрыва дома на Сибирской улице.

Тела погибших людей были найдены во время разбора завалов. Двоих нашли ночью 2 августа 2024 года, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

О трех погибших было известно накануне вечером. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, 1 августа 2024 года на Вагонке в Нижнем Тагиле взорвалась пятиэтажка. На месте происшествия организована круглосуточная работа муниципальных организаций. В городе ввели режим ЧС. Несколько человек погибло, также есть пострадавшие.

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