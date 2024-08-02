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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Около половины розничных клиентов «Открытия» перешли в ВТБ в ходе объединения банков

Около половины розничных клиентов «Открытия» перешли в ВТБ в ходе объединения банков

2 августа 2024, 10:45
Фото: Изображение Midjourney
После объединения с банком «Открытие» в ВТБ перешло свыше 1,6 миллиона активных розничных клиентов, заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Более 800 тысяч из них перешли в ВТБ дистанционно.

На данный момент в ВТБ передано около 80% кредитного портфеля «Открытия» и примерно 75% портфеля сбережений. Процесс полного объединения двух банков планируется завершить до конца текущего года, передает inkazan.ru.

По словам Горшкова, ВТБ предпринял все необходимые меры, чтобы интеграция прошла максимально комфортно для клиентов. Была создана сопутствующая инфраструктура и подготовлена продуктово-сервисная линейка. В результате ежедневно в ВТБ переводится 20 000 человек.

Напомним, что постепенный процесс перевода сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ начался зимой прошлого года. В 2024 году в рамках интеграции под ВТБ перейдут более 250 офисов «Открытия».

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