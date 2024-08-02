Около половины розничных клиентов «Открытия» перешли в ВТБ в ходе объединения банков

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
На данный момент в ВТБ передано около 80% кредитного портфеля «Открытия» и примерно 75% портфеля сбережений. Процесс полного объединения двух банков планируется завершить до конца текущего года, передает inkazan.ru.
По словам Горшкова, ВТБ предпринял все необходимые меры, чтобы интеграция прошла максимально комфортно для клиентов. Была создана сопутствующая инфраструктура и подготовлена продуктово-сервисная линейка. В результате ежедневно в ВТБ переводится 20 000 человек.
Напомним, что постепенный процесс перевода сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ начался зимой прошлого года. В 2024 году в рамках интеграции под ВТБ перейдут более 250 офисов «Открытия».