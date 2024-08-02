Около половины розничных клиентов «Открытия» перешли в ВТБ в ходе объединения банков

По словам Горшкова, ВТБ предпринял все необходимые меры, чтобы интеграция прошла максимально комфортно для клиентов. Была создана сопутствующая инфраструктура и подготовлена продуктово-сервисная линейка. В результате ежедневно в ВТБ переводится 20 000 человек.