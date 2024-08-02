Пассажирский поезд в Прикамье столкнулся с грузовиком

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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По предварительным данным, пострадал только водитель грузовика. О дорожном происшествии рассказали в полиции Пермского края, пишет Properm.ru.
Поезд ехал рейсом «Новый Уренгой — Москва». Обстоятельства и причины авария в настоящий момент неизвестны.
Напомним, 29 июля 2024 года под Волгоградом из-за столкновения с грузовиком сошел с рельсов поезд, который ехал из Казани в Адлер. Несколько пассажиров поезда и водитель грузовика пострадали.