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Пассажирский поезд в Прикамье столкнулся с грузовиком

Пассажирский поезд в Прикамье столкнулся с грузовиком

2 августа 2024, 06:58
Фото: Изображение Midjourney
В Прикамье электропоезд с пассажирами столкнулся с грузовой машиной ЗИЛ. Происшествие случилось в Горнозаводском районе утром 2 августа 2024 года.

По предварительным данным, пострадал только водитель грузовика. О дорожном происшествии рассказали в полиции Пермского края, пишет Properm.ru.

Фото: Telegram-канал «СвЖД новости»

Поезд ехал рейсом «Новый Уренгой — Москва». Обстоятельства и причины авария в настоящий момент неизвестны.

Напомним, 29 июля 2024 года под Волгоградом из-за столкновения с грузовиком сошел с рельсов поезд, который ехал из Казани в Адлер. Несколько пассажиров поезда и водитель грузовика пострадали.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Пострадавший#Поезд#ЧП#Грузовик#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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