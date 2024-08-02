По карте «Уралочка» от Сбера можно оплачивать спортивные занятия для детей и взрослых

С помощью карты можно получать пособия, заработную плату и пенсию, оплачивать товары, услуги ЖКХ, интернет и мобильную связь в Сбербанк Онлайн, а также пользоваться скидками, бонусами и специальными предложениями от партнеров проекта. Кроме того, банковской картой «Уралочка» можно бесконтактно оплатить проезд в общественном транспорте, а в Екатеринбурге и ряде других городов еще и сэкономить на этом, поскольку тариф будет ниже.