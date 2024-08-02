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Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

По карте «Уралочка» от Сбера можно оплачивать спортивные занятия для детей и взрослых

По карте «Уралочка» от Сбера можно оплачивать спортивные занятия для детей и взрослых

2 августа 2024, 06:44
Фото: Изображение Midjourney
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 . erid: LjN8KK9fD
Список спортивных школ и фитнес-клубов Свердловской области, которые предоставляют скидку при оплате картой «Уралочка» от Сбербанка, расширился.

Скидку до 20% можно получить при покупке клубных карт в тренажерные залы, при оплате спортивных занятий для детей и взрослых, включая плавание, футбол, скалолазание, гимнастику, катание на коньках, самбо и дзюдо и другие, а также при аренде спортивного оборудования и инвентаря. С полным перечнем партнеров и условиями предоставления скидки можно ознакомиться на сайте ЕСК «Уралочка» по ссылке.

Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка:

«Скоро в детских спортивных школах начнется активный сезон: после каникул ребята вернутся к спорту и будут готовиться к новым рекордам. Благодаря карте „Уралочка“ от Сбербанка родители смогут и сэкономить при оплате детских занятий, и сами приобщиться к активному образу жизни, сохранив семейный бюджет».

Бесплатно оформить Единую социальную карту «Уралочка» и пользоваться всеми сервисами может каждый житель Свердловской области. Для этого достаточно обратиться в офис Сбербанка с паспортом и СНИЛС или его копией. Иметь прописку в Свердловской области при этом необязательно. Срок изготовления карты — от 3 до 5 рабочих дней, она выпускается на 10 лет.

С помощью карты можно получать пособия, заработную плату и пенсию, оплачивать товары, услуги ЖКХ, интернет и мобильную связь в Сбербанк Онлайн, а также пользоваться скидками, бонусами и специальными предложениями от партнеров проекта. Кроме того, банковской картой «Уралочка» можно бесконтактно оплатить проезд в общественном транспорте, а в Екатеринбурге и ряде других городов еще и сэкономить на этом, поскольку тариф будет ниже.

Клиенты, оформившие карту «Уралочка» в Сбербанке, становятся участниками сразу трех программ лояльности — ЕСК, НСПК «Мир» и «СберСпасибо», и могут получать еще больше предложений со скидками и бонусами. При оплате покупок владельцу карты начисляется кешбэк бонусами СберСпасибо, которыми можно расплачиваться за продукты, лекарства и другие повседневные покупки.

Проект ЕСК в регионе реализуется по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Банковская карта «Уралочка» работает на базе платежной системы «Мир».

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