Погибшего 78-летнего мужчину достали из-под развалин дома в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
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Погибшего зовут Виктор Фер, 1946 года рождения, сообщают в МЧС. Его тело было обнаружено в 18:54 пятницы, 2 августа.
В списке выживших тагильчан значится Фаина Фер. По всей видимости, речь идет о членах одной семьи.
За полчаса до этого спасатели также достали тело погибшей 70-летней женщины. Не выжил и семилетний Денис, которого искали со вчерашнего вечера. Его родные до последнего надеялись, что ребенок жив.