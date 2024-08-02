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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

В Нижнем Тагиле из-под завалов достали тело 78-летнего мужчины

Погибшего 78-летнего мужчину достали из-под развалин дома в Нижнем Тагиле

2 августа 2024, 14:48
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле из-под завалов достали тело 78-летнего мужчины

Тело седьмого погибшего найдено под завалами пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле. Это 78-летний мужчина.

Погибшего зовут Виктор Фер, 1946 года рождения, сообщают в МЧС. Его тело было обнаружено в 18:54 пятницы, 2 августа.

В списке выживших тагильчан значится Фаина Фер. По всей видимости, речь идет о членах одной семьи.

За полчаса до этого спасатели также достали тело погибшей 70-летней женщины. Не выжил и семилетний Денис, которого искали со вчерашнего вечера. Его родные до последнего надеялись, что ребенок жив.

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