После обрушения дома в Нижнем Тагиле девушка ошибочно попала в списки погибших

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
1 августа на улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле Произошло ЧП. Часть пятиэтажного дома обрушилась, главный виновник трагедии — газ.
В списке погибших 4 человека, одной из которых стала 16-летняя Алена М. Однако отец не смог опознать тело девушки. Сейчас ее поиски продолжаются. Напомним, в трагедии пострадало 20 человек. По данным Телеграм-канала Ural Mash, под завали могут находиться еще 6 человек.
В МЧС сообщили, что для ликвидации последствий задействовано 550 человек и 74 единицы техники.
Напомним, 2 августа стал известен список пострадавших и погибших.