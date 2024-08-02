После обрушения дома в Нижнем Тагиле девушка ошибочно попала в списки погибших

В списке погибших 4 человека, одной из которых стала 16-летняя Алена М. Однако отец не смог опознать тело девушки. Сейчас ее поиски продолжаются. Напомним, в трагедии пострадало 20 человек. По данным Телеграм-канала Ural Mash, под завали могут находиться еще 6 человек.