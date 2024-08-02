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После обрушения дома в Нижнем Тагиле девушка ошибочно попала в списки погибших

После обрушения дома в Нижнем Тагиле девушка ошибочно попала в списки погибших

2 августа 2024, 08:35
Фото: tagilcity.ru
Девушка ошибочно попала в списки погибших, сейчас ее продолжают искать.

1 августа на улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле Произошло ЧП. Часть пятиэтажного дома обрушилась, главный виновник трагедии — газ.

В списке погибших 4 человека, одной из которых стала 16-летняя Алена М. Однако отец не смог опознать тело девушки. Сейчас ее поиски продолжаются. Напомним, в трагедии пострадало 20 человек. По данным Телеграм-канала Ural Mash, под завали могут находиться еще 6 человек.

В МЧС сообщили, что для ликвидации последствий задействовано 550 человек и 74 единицы техники.

Напомним, 2 августа стал известен список пострадавших и погибших.

#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область#Взрыв газа#Взрыв#Обрушение#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент#Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
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