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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Пострадавшие во время ЧП в Нижнем Тагиле дети поедут отдыхать в летние лагеря

Пострадавшие во время ЧП в Нижнем Тагиле дети поедут отдыхать в летние лагеря

2 августа 2024, 09:22
Фото: tagilcity.ru
Полпред УРФО распорядился снабдить пострадавших детей в школу и обеспечить их отдых в лагерях и санаториях.

Полпред УрФО Владимир Якушев распорядился оказывать пострадавшим всеобъемлющую помощь, а в особенности детям.

Пострадавшим будет оказана помощь в восстановлении документов, предоставлено временное жилье.

Для детей будет организован отдых в летних лагерях, санаториях, а еще им помогут собраться в школу, сообщается на официальном сайте полпреда УрФО.

Напомним, что 1 августа в Нижнем Тагиле из-за взрыва газа обрушился многоэтажный дом. Пострадало 20 человек.

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