Пострадавшие во время ЧП в Нижнем Тагиле дети поедут отдыхать в летние лагеря

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Полпред УрФО Владимир Якушев распорядился оказывать пострадавшим всеобъемлющую помощь, а в особенности детям.
Пострадавшим будет оказана помощь в восстановлении документов, предоставлено временное жилье.
Для детей будет организован отдых в летних лагерях, санаториях, а еще им помогут собраться в школу, сообщается на официальном сайте полпреда УрФО.
Напомним, что 1 августа в Нижнем Тагиле из-за взрыва газа обрушился многоэтажный дом. Пострадало 20 человек.