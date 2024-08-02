tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Пострадавшую при обрушении дома девочку готовят к транспортировке в Нижнем Тагиле

Пострадавшую при обрушении дома девочку готовят к транспортировке в Нижнем Тагиле

2 августа 2024, 08:09
Фото: tagilcity.ru
Девочку 9-ти лет перевезут на вертолете в Екатеринбург.

9-летнюю девочку, которую достали из-под завалов в Нижнем Тагиле готовят к транспортировке в Екатеринбург. Сейчас малышка находиться в ДГБ Нижнего Тагила, она в тяжелом состоянии.

Ее переводят в ДКГБ №9 Екатеринбурга, для более тщательного обследования и лечения. Врачи будут контролировать ее состоянии на протяжении всего перелета, сообщают в Минздраве Свердловской области.

Напомним, что из-за обрушения дома пострадали 20 человек и 4 человека погибли.

Погибшую женщину достали из-под завалов взорвавшегося дома в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Прокуратура проверит данные о подозрительных газовиках в Нижнем ТагилеВ пригороде Нижнего Тагила организовали сбор гуманитарной помощиУвеличилось число пострадавших после обрушения дома в Нижнем Тагиле
#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Взрыв газа#Взрыв#Обрушение#ЧП#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Инцидент#Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
Подпишитесь
ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за сход вагона и столкновение с составом в Тагиле
31 июля, 06:59
Екатеринбургские приставы нашли мотоцикл должника в кустах
Вчера, 07:34
Оповещение об угрозе теракта прозвучало в Ельцин Центре в Екатеринбурге
Вчера, 08:36
День Дзержинского района в Нижнем Тагиле отменен
Вчера, 09:04
«ДНС-Ритейл» в Камышлове выплатил покупателю 68 тысяч за некачественные услуги
Вчера, 11:00
В Свердловской области продлили штормовое предупреждение
Вчера, 14:54