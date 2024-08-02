Пострадавшую при обрушении дома девочку готовят к транспортировке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
9-летнюю девочку, которую достали из-под завалов в Нижнем Тагиле готовят к транспортировке в Екатеринбург. Сейчас малышка находиться в ДГБ Нижнего Тагила, она в тяжелом состоянии.
Ее переводят в ДКГБ №9 Екатеринбурга, для более тщательного обследования и лечения. Врачи будут контролировать ее состоянии на протяжении всего перелета, сообщают в Минздраве Свердловской области.
Напомним, что из-за обрушения дома пострадали 20 человек и 4 человека погибли.