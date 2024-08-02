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Updated Сегодня, 11:02

Еще одного мужчину спасли из-под завалов жилого дома в Нижнем Тагиле

Пожилого мужчину вытащили из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

2 августа 2024, 10:20
Фото: Управление соц.программ и семейной политики

Еще одного мужчину спасли из-под завалов жилого дома в Нижнем Тагиле

В ночь на 2 августа, во время спасательной операции, сотрудникам МЧС удалось спасти пожилого тагильчанина, находившегося под завалами жилого дома на Вагонке.

Как сообщил Александр Серов, который принимает участие в поисково-спасательных мероприятиях, на первый взгляд, мужчина не получил серьезных травм.

Около 3-х часов ночи был спасен дедушка. Передали его медикам. Молимся всем Тагилом, чтобы нашли как можно больше живых, — сообщил пожарный в социальных сетях.

В МЧС Александр трудится уже 14 лет, но, как он отметил, произошедшая в городе трагедия не похожа ни на одну из тех, что ему довелось видеть.

То, что происходит на месте ЧП — сюрреализм. И так думаю не только я, но и мои коллеги. Там столько горя и надежды. Каждый из нас работает до полного изнеможения. Я даже не могу подобрать подходящие слова: тут совершенно не та ситуация, — добавил спасатель.

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли тело еще одного ребенка. Предварительно, девочки.

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