Пожилого мужчину вытащили из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Как сообщил Александр Серов, который принимает участие в поисково-спасательных мероприятиях, на первый взгляд, мужчина не получил серьезных травм.
Около 3-х часов ночи был спасен дедушка. Передали его медикам. Молимся всем Тагилом, чтобы нашли как можно больше живых, — сообщил пожарный в социальных сетях.
В МЧС Александр трудится уже 14 лет, но, как он отметил, произошедшая в городе трагедия не похожа ни на одну из тех, что ему довелось видеть.
То, что происходит на месте ЧП — сюрреализм. И так думаю не только я, но и мои коллеги. Там столько горя и надежды. Каждый из нас работает до полного изнеможения. Я даже не могу подобрать подходящие слова: тут совершенно не та ситуация, — добавил спасатель.
Ранее сообщалось, что спасатели извлекли тело еще одного ребенка. Предварительно, девочки.