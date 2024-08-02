Путин увеличил выплаты за подписание контракта с Минобороны

Напомним, единовременная выплата для добровольцев в Свердловской области — 600 тысяч рублей. Итого, за вступление в ряды добровольцев в Свердловской области можно получить 1 млн рублей. В Москве сумма выплат достигает 2 млн 300 тысяч рублей.