Путин увеличил выплаты за подписание контракта с Минобороны

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
31 июля Владимир Путин 31 июля подписал указ, повышающий единовременную выплату для контрактников до 400 тысяч рублей.
Напомним, единовременная выплата для добровольцев в Свердловской области — 600 тысяч рублей. Итого, за вступление в ряды добровольцев в Свердловской области можно получить 1 млн рублей. В Москве сумма выплат достигает 2 млн 300 тысяч рублей.
Вступить в ряды добровольцев можно, придя в военкомат или подав заявление на «Госуслугах».
Напомним, что 3 августа пройдет прощание с бойцом СВО в Артемовске.