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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Путин увеличил выплаты за подписание контракта с Минобороны

Путин увеличил выплаты за подписание контракта с Минобороны

2 августа 2024, 09:06
Фото: 1MI
Теперь сумма единовременной выплаты составит 400 тысяч рублей.

31 июля Владимир Путин 31 июля подписал указ, повышающий единовременную выплату для контрактников до 400 тысяч рублей.

Напомним, единовременная выплата для добровольцев в Свердловской области — 600 тысяч рублей. Итого, за вступление в ряды добровольцев в Свердловской области можно получить 1 млн рублей. В Москве сумма выплат достигает 2 млн 300 тысяч рублей.

Вступить в ряды добровольцев можно, придя в военкомат или подав заявление на «Госуслугах».

Напомним, что 3 августа пройдет прощание с бойцом СВО в Артемовске.

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