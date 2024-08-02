Пьяный водитель в российском регионе притворился пассажиром и удивил ДПС

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
33-летний мужчина управлял автомобилем ВАЗ 21124 и выехал навстречу сотрудникам ГИБДД. Правоохранители потребовали остановиться, и водитель подчинился. Однако после остановки за рулём никого не оказалось, а на пассажирском месте сидел другой мужчина, утверждавший, что он просто пассажир.
Однако инспектор ДПС не поверил ему, так как видел, что после остановки автомобиля из него никто не выходил. Освидетельствование показало наличие алкоголя в организме мужчины, в пять раз превышающее допустимую норму. Позже выяснилось, что этот мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.
В результате суд приговорил мужчину к 150 часам обязательных работ и лишению права управлять транспортными средствами на полтора года. Автомобиль ВАЗ 21124 конфисковали в пользу государства.