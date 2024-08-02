Пьяный водитель в российском регионе притворился пассажиром и удивил ДПС

Однако инспектор ДПС не поверил ему, так как видел, что после остановки автомобиля из него никто не выходил. Освидетельствование показало наличие алкоголя в организме мужчины, в пять раз превышающее допустимую норму. Позже выяснилось, что этот мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.