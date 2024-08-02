Разбор завалов в Нижнем Тагиле начнут сразу после поисков всех пострадавших

Комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций прошла в лицее №39 на Вагонке в Нижнем Тагиле. Губернатор Евгений Куйвашев, представители администрации города во главе с Владиславом Пинаевым, сотрудники ведомств, а также замминистра Илья Денисов прошли в школьное здание от места трагедии в полдень.