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Разбор завалов в Нижнем Тагиле начнут сразу после поисков всех пострадавших

Разбор завалов в Нижнем Тагиле начнут сразу после поисков всех пострадавших

2 августа 2024, 10:15
Фото: tagilcity.ru
Губернатор региона Евгений Куйвашев дал поручение организовать разбор завалов рухнувшей части дома сразу после завершения операции по поиску пострадавших. До обеда глава региона провел совещание по поводу ЧП.

Комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций прошла в лицее №39 на Вагонке в Нижнем Тагиле. Губернатор Евгений Куйвашев, представители администрации города во главе с Владиславом Пинаевым, сотрудники ведомств, а также замминистра Илья Денисов прошли в школьное здание от места трагедии в полдень.

Фото: tagilcity.ru

Глава региона поручил начать подготовку к разбору завалов на месте ЧП. В этом направлении будут работать специалисты МЧС, которые подготовят проект производства работ. На месте установят негабаритную технику, которая поможет в разборе упавших конструкций.

По поручению Евгения Куйвашева, за каждым пострадавшим будет прикреплен сотрудник администрации, который будет помогать в восстановлении документов и приобретении жилья.

Ранее губернатор уже распорядился выделить свыше 230 миллионов рублей на компенсации пострадавшим и мероприятия по расселению дома.

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