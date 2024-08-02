Разбор завалов в Нижнем Тагиле начнут сразу после поисков всех пострадавших

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций прошла в лицее №39 на Вагонке в Нижнем Тагиле. Губернатор Евгений Куйвашев, представители администрации города во главе с Владиславом Пинаевым, сотрудники ведомств, а также замминистра Илья Денисов прошли в школьное здание от места трагедии в полдень.
Глава региона поручил начать подготовку к разбору завалов на месте ЧП. В этом направлении будут работать специалисты МЧС, которые подготовят проект производства работ. На месте установят негабаритную технику, которая поможет в разборе упавших конструкций.
По поручению Евгения Куйвашева, за каждым пострадавшим будет прикреплен сотрудник администрации, который будет помогать в восстановлении документов и приобретении жилья.
Ранее губернатор уже распорядился выделить свыше 230 миллионов рублей на компенсации пострадавшим и мероприятия по расселению дома.