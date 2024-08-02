РЭО: Навалы на контейнерных площадках объясняются нехваткой водителей и мусоровозов

Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, подавляющее количество жалоб в сервисе «РЭО Радар» (16+), а именно 85%, — это информация о несвоевременном вывозе отходов и возникающих на контейнерных площадках навалах. Известно, что по закону ответственность за содержание контейнерных площадок лежит на балансодержателях (это могут быть органы местного самоуправления, управляющие компании, юрлица). Несмотря на это, довольно часто данную работу выполняют сотрудники регоператоров. К тому же они сталкиваются с нехваткой кадров и периодическими поломками мусоровозов. По словам регоператоров, спецтехники не хватает по причине ее высокой стоимости и сложностей с ремонтом, что главным образом касается импортных машин.