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Posted 2 августа, 15:56

Published 2 августа, 15:56

Modified 2 августа, 15:57

Updated 2 августа, 15:57

РЭО: Навалы на контейнерных площадках объясняются нехваткой водителей и мусоровозов

РЭО: Навалы на контейнерных площадках объясняются нехваткой водителей и мусоровозов

2 августа 2024, 15:56
Фото: Изображение Midjourney.
По информации Российского экологического оператора (РЭО), среди главных причин образования навалов на контейнерных площадках — дефицит водителей и спецтехники. Из всех сообщений жителей России о проблемах с отходами 85% составляют жалобы на навалы у контейнерных площадок.

Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, подавляющее количество жалоб в сервисе «РЭО Радар» (16+), а именно 85%, — это информация о несвоевременном вывозе отходов и возникающих на контейнерных площадках навалах. Известно, что по закону ответственность за содержание контейнерных площадок лежит на балансодержателях (это могут быть органы местного самоуправления, управляющие компании, юрлица). Несмотря на это, довольно часто данную работу выполняют сотрудники регоператоров. К тому же они сталкиваются с нехваткой кадров и периодическими поломками мусоровозов. По словам регоператоров, спецтехники не хватает по причине ее высокой стоимости и сложностей с ремонтом, что главным образом касается импортных машин.

В работе регоператоров задействовано примерно 22 тысячи единиц техники. В этом году потребность в мусоровозах достигает 3275 единиц, пишет 56orb.ru.

При опросе, который РЭО провел среди регоператоров, выяснилось, что более 60% из них заявляют о дефиците водителей спецтехники.

Согласно данным, озвученным замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгением Кареловым, еще одной причиной образования навалов может являться слаборазвитая инфраструктура по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Мест накопления ТКО иногда попросту недостаточно, при этом местные администрации заявляют о нехватке средств на ликвидацию незаконных свалок.

По статистике сервиса «РЭО Радар», в этом году с 1 января по 31 июля в систему было направлено 12 389 сообщений. В их числе 10 607 жалоб на несвоевременный вывоз ТКО и навалы на контейнерных площадках, 692 — на стихийные свалки, 180 — на незаконную утилизацию и возгорания на полигонах, 88 — на отсутствие необходимого количества контейнеров на специальных площадках.

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