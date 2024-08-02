С 1 сентября в Свердловской области запретят продавать детям энергетики

Соответствующий закон был принять Госдумой в среду, 31 июля. Магазины, ИП и физлица, которые будут нарушать запрет, должны будут заплатить штраф. Его размер пока не определен. Регионы могут самостоятельно вводить дополнительные ограничительные меры: запрещать продажу в образовательных и медучреждениях, во время праздников, ограничивать время и место продажи.