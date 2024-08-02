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Published Сегодня, 16:48

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Updated Сегодня, 16:50

В Свердловской области с 1 сентября запретят продавать энергетики детям

С 1 сентября в Свердловской области запретят продавать детям энергетики

2 августа 2024, 16:48
Фото: 1MI

В Свердловской области с 1 сентября запретят продавать энергетики детям

Свердловские подростки с 1 сентября 2024 года не смогут приобрести в магазинах безалкогольные энергетические напитки.

Свердловская область на полгода раньше других российских регионов вводит запрет нf продажу энергетиков детям — с 1 сентября 2024 года. В РФ ограничения вступят в силу с 1 марта 2025 года, сообщает телеканал ОТВ — Екатеринбург,

Соответствующий закон был принять Госдумой в среду, 31 июля. Магазины, ИП и физлица, которые будут нарушать запрет, должны будут заплатить штраф. Его размер пока не определен. Регионы могут самостоятельно вводить дополнительные ограничительные меры: запрещать продажу в образовательных и медучреждениях, во время праздников, ограничивать время и место продажи.

В начале июня с инициативой запрета энергетиков для несовершеннолетних выступили в Минздраве Свердловской области.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Запрет#Энергетики#Несовершеннолетние#Екатеринбург
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