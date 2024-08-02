С 1 сентября в Свердловской области запретят продавать детям энергетики

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
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Updated Сегодня, 16:50
Свердловская область на полгода раньше других российских регионов вводит запрет нf продажу энергетиков детям — с 1 сентября 2024 года. В РФ ограничения вступят в силу с 1 марта 2025 года, сообщает телеканал ОТВ — Екатеринбург,
Соответствующий закон был принять Госдумой в среду, 31 июля. Магазины, ИП и физлица, которые будут нарушать запрет, должны будут заплатить штраф. Его размер пока не определен. Регионы могут самостоятельно вводить дополнительные ограничительные меры: запрещать продажу в образовательных и медучреждениях, во время праздников, ограничивать время и место продажи.
В начале июня с инициативой запрета энергетиков для несовершеннолетних выступили в Минздраве Свердловской области.