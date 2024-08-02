«С вечера жду, когда спасут мальчика». Что говорят тагильчане о трагедии на Вагонке

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Жительница соседнего квартала Ирина, проживающая буквально в семистах метрах от места, где обрушились два подъезда, рассказала TagilCity.ru, что на ее памяти в Нижнем Тагиле еще не происходило подобной масштабной трагедии:
«Пришла посмотреть, как обстоит ситуация, потому что вчера в момент взрыва, у нас проверяли газовое оборудование. Сотрудник компании был именно в моей квартире, когда раздался хлопок. У нас задребезжали стекла. Мой ребенок сразу предположил, что произошел взрыв дома, но я подумала, что это испытания на полигоне. Мы уже привыкли к громким хлопкам и взрывам, от которых срабатывает сигнализация. Вскоре появилась информация о происшествии и я пошла на место ЧП. Сюда уже приезжали службы, собирались люди».
Не только тагильчанка Ирина привыкла к звукам, доносящимся с полигона. Другая очевидица событий сообщила, что сначала не обратила внимание на громкий хлопок:
«Мой внук снимал квартиру в этом доме, когда готовился к экзаменам. Это было год назад. А сейчас сюда, во второй подъезд, переехали мои знакомые. Вот прям только-только. Такое горе, я вижу столько боли в глазах людей. Очень страшно такое пережить. Дети тут. Взрослые на работе, а дети-то все дома, каникулы».
Шок испытали не только очевидцы и участники рокового события, но и жители соседних домов:
«Услышав взрыв, я вскочила, пол задрожал. Подумала, что сейчас рухнем. У нас в комнате была белая пелена, а на улице — вообще ничего невозможно увидеть, вокруг пыль и дым».
На месте ЧП до сих пор остаются не только спасатели, но и просто неравнодушные горожане:
«Я со вчерашнего вечера здесь нахожусь, очень переживаю и жду, когда достанут из-под завалов маленького мальчика. Находясь под обломками, он сумел позвонить маме, я надеюсь, что все будет хорошо. Близких у меня здесь нет. Таких ситуаций в Нижнем Тагиле очень давно не было».
По рассказам одного из мужчин, перед трагедией, он пошел в магазин, и в сам момент аварии ему в спину прилетели осколки, щепки и прочие мелкие элементы обшивки дома.
Друг тогда порадовался за себя, что пошел в другой магазин, а не в тот, который находится у обрушившегося дома. Буквально пред этим, он видел, как в один из пострадавших подъездов зашли маленькие дети. Бабушка осталась на улице, а домой забежала девочка, лет семи, — вспомнил слова очевидца тагильчанин.
Под завалами еще находятся люди, а спасательная операция продолжается:
«Мой коллега здесь, его еще не достали. Мы вместе работаем на УВЗ. Рядом со мной стоит его жена, плачет. Мы надеемся на лучшее».