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Семеро погибших под руинами в Тагиле, запрет на алкоголь и погода на август

Семеро погибших под руинами в Тагиле, запрет на алкоголь и погода на август

2 августа 2024, 17:37
Фото: Изображение Midjourney
Спасатели всю ночь и весь день разбирали завалы обрушившегося дома в Тагиле и подняли семь тел погибших. В Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя. Свердловские таможенники не дали вывезти за границу православный крест. Серовский тракт перекроют на несколько дней. Итоги за 2 августа.

Ни на одну минуту не останавливались поиски пострадавших и погибших в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле. ЧП произошло в четверг, 1 августа. В результате удалось спасти 15 человек, почти половина из них — дети. Семь человек погибли. Последним из-под обломков достали тело пожилого мужчины 1946 года рождения. Субботу, 3 августа, мэр Владислав Пинаев объявил Днем траура. Вместе с Нижним Тагилом скорбит вся Россия. Тем временем пострадавшие семьи начали получать первые компенсационные выплаты, а жильцам соседнего дома разрешили вернуться в свои квартиры. Редакция TagilCity.ru собирает всю информацию о трагедии в отдельном сюжете.

День траура объявили в Нижнем Тагиле 3 августа
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В Екатеринбурге в течение нескольких дней будет действовать «сухой закон». Ограничения связаны с празднованием Дня города. В частности, купить горячительные напитки будет проблематично 10 и 11 августа.

В Екатеринбурге на несколько дней введут запрет продажи алкоголя
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Ценный медный крест не позволили вывезти за границу свердловские таможенники. Владелец святыни при этом пояснил, что злого умысла у него не было: крест является подарком отца, и он всегда возит его с собой. О ценности креста он не подозревал. Незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому до уплаты штрафа православную реликвию у мужчины забрали.

Свердловские таможенники не дали вывезти в другую страну старинный крест
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В Верхнюю Пышму везут космический корабль «Буран». Он прибудет в город 5 августа, поэтому два дня будут перекрыты отдельные участки Серовского тракта. Тяжелая техника едет из Москвы — из столицы «Буран» стартовал 29 июля.

Серовский тракт перекроют 3 и 4 августа из-за перевозки космического корабля
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Наступивший август не принесет свердловчанам долгожданного потепления. Большая часть последнего летнего месяца будет холодной и дождливой, пообещал екатеринбургский синоптик Алексей Пулин. Немного потеплеет только в 20-х числах, в это же время прекратятся дожди.

Холодно и дождливо: какой будет погода в Свердловской области в августе
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