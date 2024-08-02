Семеро погибших под руинами в Тагиле, запрет на алкоголь и погода на август

Ни на одну минуту не останавливались поиски пострадавших и погибших в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле. ЧП произошло в четверг, 1 августа. В результате удалось спасти 15 человек, почти половина из них — дети. Семь человек погибли. Последним из-под обломков достали тело пожилого мужчины 1946 года рождения. Субботу, 3 августа, мэр Владислав Пинаев объявил Днем траура. Вместе с Нижним Тагилом скорбит вся Россия. Тем временем пострадавшие семьи начали получать первые компенсационные выплаты, а жильцам соседнего дома разрешили вернуться в свои квартиры. Редакция TagilCity.ru собирает всю информацию о трагедии в отдельном сюжете.