Семеро погибших под руинами в Тагиле, запрет на алкоголь и погода на август

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Ни на одну минуту не останавливались поиски пострадавших и погибших в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле. ЧП произошло в четверг, 1 августа. В результате удалось спасти 15 человек, почти половина из них — дети. Семь человек погибли. Последним из-под обломков достали тело пожилого мужчины 1946 года рождения. Субботу, 3 августа, мэр Владислав Пинаев объявил Днем траура. Вместе с Нижним Тагилом скорбит вся Россия. Тем временем пострадавшие семьи начали получать первые компенсационные выплаты, а жильцам соседнего дома разрешили вернуться в свои квартиры. Редакция TagilCity.ru собирает всю информацию о трагедии в отдельном сюжете.
В Екатеринбурге в течение нескольких дней будет действовать «сухой закон». Ограничения связаны с празднованием Дня города. В частности, купить горячительные напитки будет проблематично 10 и 11 августа.
Ценный медный крест не позволили вывезти за границу свердловские таможенники. Владелец святыни при этом пояснил, что злого умысла у него не было: крест является подарком отца, и он всегда возит его с собой. О ценности креста он не подозревал. Незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому до уплаты штрафа православную реликвию у мужчины забрали.
В Верхнюю Пышму везут космический корабль «Буран». Он прибудет в город 5 августа, поэтому два дня будут перекрыты отдельные участки Серовского тракта. Тяжелая техника едет из Москвы — из столицы «Буран» стартовал 29 июля.
Наступивший август не принесет свердловчанам долгожданного потепления. Большая часть последнего летнего месяца будет холодной и дождливой, пообещал екатеринбургский синоптик Алексей Пулин. Немного потеплеет только в 20-х числах, в это же время прекратятся дожди.