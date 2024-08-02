Серовский тракт перекроют 3 и 4 августа из-за перевозки космического корабля

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Редкий экспонат — орбитальный корабль «Буран» — почти довезли до места назначения. 5 августа назначена разгрузка в музее Верхней Пышмы.
Из-за перевозки такого большого груза Серовский тракт будет временно перекрыт, сообщили в Управлении автомобильных дорог Свердловской области.
Ограничения коснутся 133 километра и промежутка с 82 по 89 километр Серовского тракта. Ограничений действуют в направлении Екатеринбурга.
Ранее сообщалось, что утром 1 августа корабль видели в селе Лая, что под Нижним Тагилом. А свой путь он начал 29 июля, тогда его заметили плывущим на барже по реке Москве.
Напомним, что «Буран» строили для многодневных космических полетов, но из-за кризиса 90-х строительство так и не завершилось.