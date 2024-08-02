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Серовский тракт перекроют 3 и 4 августа из-за перевозки космического корабля

Серовский тракт перекроют 3 и 4 августа из-за перевозки космического корабля

2 августа 2024, 14:38
Фото: tagilcity.ru
Из-за перевозки космического корабля 3 и 4 августа перекроют некоторые участки Серовского тракта.

Редкий экспонат — орбитальный корабль «Буран» — почти довезли до места назначения. 5 августа назначена разгрузка в музее Верхней Пышмы.

Из-за перевозки такого большого груза Серовский тракт будет временно перекрыт, сообщили в Управлении автомобильных дорог Свердловской области.

Ограничения коснутся 133 километра и промежутка с 82 по 89 километр Серовского тракта. Ограничений действуют в направлении Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что утром 1 августа корабль видели в селе Лая, что под Нижним Тагилом. А свой путь он начал 29 июля, тогда его заметили плывущим на барже по реке Москве.

Напомним, что «Буран» строили для многодневных космических полетов, но из-за кризиса 90-х строительство так и не завершилось.

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#Вадим Бредников#Общество#Транспорт#Музей#Космос#Екатеринбург#Корабль
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