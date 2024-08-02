Сетевая компания в Богдановиче выплатит 300 тысяч женщине за удар током ее ребенка

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
В день происшествия 12-летний мальчик вместе с друзьями пошел в лес собирать ягоды. По дороге они заметили трансформаторную подстанцию. Школьник решил на нее забраться, чтобы лучше разглядеть ягоды. Спускаясь с подстанции, он рухнул и схватился за провода, которые ударили его током, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
В результате мальчику сделали ампутацию руки. «Россети Урала», которым принадлежит данная подстанция, не организовала проверку. В 2023 году пострадавший обратился в суд, который взыскал в его пользу 900 тысяч рублей. Кроме того, в суд обратилась его мать и отсудила 300 тысяч рублей.
Напомним, житель Екатеринбурга отсудил у дорожной компании более 200 тысяч рублей за поврежденную машину из-за плохих дорог.