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Сетевая компания в Богдановиче выплатит 300 тысяч женщине за удар током ее ребенка

Сетевая компания в Богдановиче выплатит 300 тысяч женщине за удар током ее ребенка

2 августа 2024, 08:38
Фото: 1MI
Компания «Россети Урал» в Свердловской области выплатит 300 тысяч рублей местной жительнице за травму ее ребенка. Инцидент произошел летом 2006 года.

В день происшествия 12-летний мальчик вместе с друзьями пошел в лес собирать ягоды. По дороге они заметили трансформаторную подстанцию. Школьник решил на нее забраться, чтобы лучше разглядеть ягоды. Спускаясь с подстанции, он рухнул и схватился за провода, которые ударили его током, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

В результате мальчику сделали ампутацию руки. «Россети Урала», которым принадлежит данная подстанция, не организовала проверку. В 2023 году пострадавший обратился в суд, который взыскал в его пользу 900 тысяч рублей. Кроме того, в суд обратилась его мать и отсудила 300 тысяч рублей.

Напомним, житель Екатеринбурга отсудил у дорожной компании более 200 тысяч рублей за поврежденную машину из-за плохих дорог.

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