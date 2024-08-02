Сетевая компания в Богдановиче выплатит 300 тысяч женщине за удар током ее ребенка

В день происшествия 12-летний мальчик вместе с друзьями пошел в лес собирать ягоды. По дороге они заметили трансформаторную подстанцию. Школьник решил на нее забраться, чтобы лучше разглядеть ягоды. Спускаясь с подстанции, он рухнул и схватился за провода, которые ударили его током, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.