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Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Стали известны имена «звезд», которые выступят на Дне города в Екатеринбурге

Стали известны имена «звезд», которые выступят на Дне города в Екатеринбурге

2 августа 2024, 11:41
Фото: 1MI
День города в Екатеринбурге с участием известных артистов отметят в трех локациях.

17 августа на Октябрьской площади после завершения конкурса «Мисс Екатеринбург» для жителей и гостей города споет Ольга Серябкина, известная своим хитом «Мама Люба».

В Историческом сквере в этот праздничный день выступит группа Dabro, известная своим хитом «На часах ноль-ноль».

На Площади 1905 года днем состоится семейный праздник с участием популярных белорусских блогеров-миллионников. Улька Пулька и ДимДимыч будут развлекать свердловских детишек.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Концерт#День города#Екатеринбург#Концерты
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