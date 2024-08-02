Стали известны имена «звезд», которые выступят на Дне города в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
17 августа на Октябрьской площади после завершения конкурса «Мисс Екатеринбург» для жителей и гостей города споет Ольга Серябкина, известная своим хитом «Мама Люба».
В Историческом сквере в этот праздничный день выступит группа Dabro, известная своим хитом «На часах ноль-ноль».
На Площади 1905 года днем состоится семейный праздник с участием популярных белорусских блогеров-миллионников. Улька Пулька и ДимДимыч будут развлекать свердловских детишек.