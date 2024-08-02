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Published Сегодня, 08:11

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Updated Сегодня, 08:13

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Свердловские таможенники не дали вывезти в другую страну старинный крест

2 августа 2024, 08:11
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Ценный крест пытались вывезти из страны рейсом Екатеринбург-Анталья

Свердловские таможенники не дали вывезти в другую страну старинный крест 19 века.

В аэропорту Кольцово таможенники у одного из пассажиров обнаружили литой крест 19 века. Ценный груз владелец креста не задекларировал.

Пассажир объяснил свой поступок тем, что не знал о правилах провоза ценностей, а крест всегда возит с собой как талисман. Это подарок отца.

Экспертиза показала, что распятие изготовлено из медного сплава в 19 веке и является культурной ценностью.

Оберег временно конфисковали до уплаты штрафа, пишет «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Таможня#Нарушитель#Екатеринбург#Ценность#Уральская таможня
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