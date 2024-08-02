Свердловские таможенники не дали вывезти в другую страну старинный крест

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
В аэропорту Кольцово таможенники у одного из пассажиров обнаружили литой крест 19 века. Ценный груз владелец креста не задекларировал.
Пассажир объяснил свой поступок тем, что не знал о правилах провоза ценностей, а крест всегда возит с собой как талисман. Это подарок отца.
Экспертиза показала, что распятие изготовлено из медного сплава в 19 веке и является культурной ценностью.
Оберег временно конфисковали до уплаты штрафа, пишет «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления.