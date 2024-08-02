Сыр рядом с селедкой и гнилые помидоры: как избавиться от кошмара в холодильнике

Разграничьте холодильник на отдельные зоны — это также поможет упорядочить пространство. Важно помнить, что температура на разных полках холодильника тоже разная. Теплее всего в дверце — около +10 градусов. На ближайшей к морозилке полке около +2 градусов. На средних — от +5 до +8 градусах. А на самой удаленной от морозилки примерно +8 градусов. Поэтому в полке на дверце можно размещать различные соусы, кетчуп и майонез. Также сюда можно класть лекарства, а вот яйца и молоко лучше убрать — для этих продуктов здесь слишком тепло.