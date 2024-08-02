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Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Сыр рядом с селедкой и гнилые помидоры: как избавиться от кошмара в холодильнике

Сыр рядом с селедкой и гнилые помидоры: как избавиться от кошмара в холодильнике

2 августа 2024, 14:12
Фото: 1MI
Мало кто соблюдает правила хранения продуктов в холодильнике. Зачастую рядом лежат мясные и молочные продукты, а сливочное масло вместо красивой масленки лежит в дырявой фольге. Сегодня мы расскажем, как навести идеальный порядок и в буквальном смысле все разложить по полочкам.

Как правило, хозяйки следят за чистотой холодильника и делают ревизию, если из агрегата неприятно пахнет. Но далеко не у всех находится время для наведения настоящего идеального порядка. На самом деле, это проще, чем кажется, уверены эксперты портала Mydecor.

Храните вещи в контейнерах

Современная промышленность производит огромное количество пластиковых контейнеров любой формы и размера. Это достижение цивилизации существенно облегчает домохозяйкам быт. В контейнерах удобно хранить различные приправы, специи, разные бытовые мелочи. Подходят они и для хранения продуктов в холодильнике.

Фото: tagilcity.ru

Модели из стекла более предпочтительны, так как они абсолютно безопасны, продукты в них дольше остаются свежими. Пластиковые контейнеры стоят дешевле. При покупке нужно обращать внимание на маркировку — должен стоять значок PS или PP. Это значит, что он подходит для использования в холодильнике. Лучше покупать контейнеры квадратной или прямоугольной формы, так как они более компактны и занимают меньше места.

Купите органайзеры

Это очень простой и удобный способ организации пространства в холодильнике. Органайзер — это специальный ящик средних размеров, в который укладывают однотипные продукты — например, яблоки, йогурты, творожные сырки и т. д. Органайзеры позволяют легко и просто найти необходимое — достаточно просто выставить ящик на стол.

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Подвесные полочки-ящики

Сегодня в продаже можно найти специальные подвесные полочки, которые увеличивают площадь для хранения в вашем холодильнике. Их подвешивают к основным полкам и используют для хранения любых продуктов, для которых обычно места не находится. Например, очень удобно складывать сюда лекарства, которые нельзя держать при комнатной температуре, зелень и яйца.

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Каждому продукту — свое место

Разграничьте холодильник на отдельные зоны — это также поможет упорядочить пространство. Важно помнить, что температура на разных полках холодильника тоже разная. Теплее всего в дверце — около +10 градусов. На ближайшей к морозилке полке около +2 градусов. На средних — от +5 до +8 градусах. А на самой удаленной от морозилки примерно +8 градусов. Поэтому в полке на дверце можно размещать различные соусы, кетчуп и майонез. Также сюда можно класть лекарства, а вот яйца и молоко лучше убрать — для этих продуктов здесь слишком тепло.

Молочные продукты вместе с готовыми первыми и вторыми блюдами можно разместить на средней полке. На самой холодной полке стоит хранить скоропортящиеся продукты. Овощи и фрукты поместите в специальные ящики. Тяжелые яблоки и морковь кладите вниз, а легко мнущиеся персики, черешню, спелые груши — наверх.

Эти признаки с головой выдают классическую неряху.

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