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Published Сегодня, 09:25

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Updated Сегодня, 09:36

Томаты в открытом грунте перестанут болеть: в августе опрыскайте их особым раствором

Томаты в открытом грунте перестанут болеть: в августе опрыскайте их особым раствором

2 августа 2024, 09:25
Высаженные в открытом грунте томаты подвергаются гораздо большему риску, чем их тепличные собратья. За этими растениями нужен особый уход. Хорошо, что есть действенный способ справиться с болезнями и вредителями.

Не многие садоводы-огородники рискуют высаживать помидоры в открытом грунте, где они открыты всем ветрам, болезням и подвержены нападению вредителей. Чаще в открытый грунт томаты высаживают в регионах с мягким климатам, где нет резких перепадов между ночными и дневными температурами. Однако эксперты-агрономы тематического Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород» считают, что при правильном уходе растения будут отлично себя чувствовать при любом климате.

Развожу три капли йода в одном литре воды и раз в неделю обрабатываю растения по листу, — поделилась рецептом приготовления полезного для растений раствора один из экспертов канала.
Фото: tagilcity.ru

Опрыскивание с йодом — прекрасная защита от спор грибков, которые просто теряют возможность размножаться. Также йод отпугивает вредителей.

Если томаты, которые растут в открытом грунте, все же заболевают, то можно чередовать йодовые опрыскивания с обработкой «Фитолавином» или «Фитоспорином». В частности, «Фитолавин» эффективен от различного вида гнилей и пятнистостей, бактериального рака. «Фитоспорин» хорошо справляется с бурой ржавчиной, настоящей и ложной мучнистой росой.

Чередуя три вида опрыскиваний, можно добиться полной защиты томатов от любых заболеваний.

Ранее эксперты рассказали, как защитить томаты от фитофтороза.

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