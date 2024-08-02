Томаты в открытом грунте перестанут болеть: в августе опрыскайте их особым раствором

Не многие садоводы-огородники рискуют высаживать помидоры в открытом грунте, где они открыты всем ветрам, болезням и подвержены нападению вредителей. Чаще в открытый грунт томаты высаживают в регионах с мягким климатам, где нет резких перепадов между ночными и дневными температурами. Однако эксперты-агрономы тематического Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород» считают, что при правильном уходе растения будут отлично себя чувствовать при любом климате.