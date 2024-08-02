Томаты в открытом грунте перестанут болеть: в августе опрыскайте их особым раствором

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Не многие садоводы-огородники рискуют высаживать помидоры в открытом грунте, где они открыты всем ветрам, болезням и подвержены нападению вредителей. Чаще в открытый грунт томаты высаживают в регионах с мягким климатам, где нет резких перепадов между ночными и дневными температурами. Однако эксперты-агрономы тематического Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород» считают, что при правильном уходе растения будут отлично себя чувствовать при любом климате.
Развожу три капли йода в одном литре воды и раз в неделю обрабатываю растения по листу, — поделилась рецептом приготовления полезного для растений раствора один из экспертов канала.
Опрыскивание с йодом — прекрасная защита от спор грибков, которые просто теряют возможность размножаться. Также йод отпугивает вредителей.
Если томаты, которые растут в открытом грунте, все же заболевают, то можно чередовать йодовые опрыскивания с обработкой «Фитолавином» или «Фитоспорином». В частности, «Фитолавин» эффективен от различного вида гнилей и пятнистостей, бактериального рака. «Фитоспорин» хорошо справляется с бурой ржавчиной, настоящей и ложной мучнистой росой.
Чередуя три вида опрыскиваний, можно добиться полной защиты томатов от любых заболеваний.
Ранее эксперты рассказали, как защитить томаты от фитофтороза.