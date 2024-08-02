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Published Сегодня, 16:20

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Updated Сегодня, 16:22

Россия скорбит после трагедии в Нижнем Тагиле

Трагедия в Нижнем Тагиле: Россия скорбит

2 августа 2024, 16:20
Фото: tagilcity.ru

Россия скорбит после трагедии в Нижнем Тагиле

Тысячи россиян наблюдают за спасением людей после взрыва дома в Нижнем Тагиле. Делимся их комментариями.

В социальных сетях тысячи людей выражают соболезнования родным и близким пострадавших после обрушения дома в Нижнем Тагиле.

Этот крик до сих пор в ушах. Очень страшно. Пусть все будут живы. Не надо погибших, — Алла Благодарова из Екатеринбурга.

Кто-то не находит слов чтобы выразить своё сочувствие, сотни людей отправляют фотографии с зажжённой свечой в знак своей скорби.

Так надеялись, что живы… Соболезную родным, — пишет Анастасия Рунева из Челябинска.

Люди с разных уголков страны сочувствуют Нижнему Тагилу. Краснодар, Иваново, Москва, Новосибисрк — это лишь короткий список городов, где сотни людей пишут трогательные комментарии под сообщениями о трагедии.

Ужас, бедные дети Господи, дай силы и терпения близким погибших пережить страшное горе! — пишей Айла Алиева из Москвы.

В Нижнем Тагиле продолжаются поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома. По последним данным, в результате трагедии погибли 7 человек, 20 получили ранения. Причины обрушения дома еще устанавливаются, однако предварительные данные указывают на неисправность газового оборудования, которая привела к взрыву.

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