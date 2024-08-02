Трагедия в Нижнем Тагиле: Россия скорбит

В Нижнем Тагиле продолжаются поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома. По последним данным, в результате трагедии погибли 7 человек, 20 получили ранения. Причины обрушения дома еще устанавливаются, однако предварительные данные указывают на неисправность газового оборудования, которая привела к взрыву.