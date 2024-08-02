tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

В Артемовском прощаются с бойцом СВО

В Артемовском прощаются с бойцом СВО

2 августа 2024, 07:40
Фото: 1MI
В городе Артемовский Свердловской области прощаются с погибшим на СВО военнослужащим.

Крисанов Иван Андреевич погиб при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации.

Администрация города от всех жителей выразила глубокие соболезнования семье погибшего.

Придти проститься с героем можно будет завтра, 3.08 в ДК «Энергетик», который находится по адресу: площадь Советов, 6.

Церемония прощания будет проходить с 11.00 до 11.30.

Ранее на СВО, спасая раненного товарища, погиб уроженец Нижнего Тагила.

Погибшего бойца СВО Ивана Михалицына проводят в последний путь в Красноуральске
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Происшествия#Екатеринбург#Умер#СВО#Боец СВО
Подпишитесь
ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за сход вагона и столкновение с составом в Тагиле
31 июля, 06:59
Екатеринбургские приставы нашли мотоцикл должника в кустах
Вчера, 07:34
Оповещение об угрозе теракта прозвучало в Ельцин Центре в Екатеринбурге
Вчера, 08:36
День Дзержинского района в Нижнем Тагиле отменен
Вчера, 09:04
«ДНС-Ритейл» в Камышлове выплатил покупателю 68 тысяч за некачественные услуги
Вчера, 11:00
В Свердловской области продлили штормовое предупреждение
Вчера, 14:54