В Артемовском прощаются с бойцом СВО

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Крисанов Иван Андреевич погиб при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации.
Администрация города от всех жителей выразила глубокие соболезнования семье погибшего.
Придти проститься с героем можно будет завтра, 3.08 в ДК «Энергетик», который находится по адресу: площадь Советов, 6.
Церемония прощания будет проходить с 11.00 до 11.30.
Ранее на СВО, спасая раненного товарища, погиб уроженец Нижнего Тагила.