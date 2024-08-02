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Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

В Екатеринбурге на несколько дней введут запрет продажи алкоголя

В Екатеринбурге на несколько дней введут запрет продажи алкоголя

2 августа 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге на несколько дней введут сухой закон.

Запрет связан с празднованием Дня города и будет действовать на ограниченных территориях.

Так, купить алкоголь будет невозможно на Малышева и Московской. Ограничения ввели также на Челюскинцев и Карла Либкнехта. На данных улицах запрет действует 11 августа с 8 утра до 16 часов вечера.

Сухой закон ввели и на Плотинке 10 августа с 10 часов утра до 23 часов, 11 августа с 08 утра до 23 часов, и 16 августа 17 до 23 часов.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Алкоголь#Запрет#День города#Екатеринбург
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