В Екатеринбурге на несколько дней введут запрет продажи алкоголя

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Запрет связан с празднованием Дня города и будет действовать на ограниченных территориях.
Так, купить алкоголь будет невозможно на Малышева и Московской. Ограничения ввели также на Челюскинцев и Карла Либкнехта. На данных улицах запрет действует 11 августа с 8 утра до 16 часов вечера.
Сухой закон ввели и на Плотинке 10 августа с 10 часов утра до 23 часов, 11 августа с 08 утра до 23 часов, и 16 августа 17 до 23 часов.