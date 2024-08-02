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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

В Екатеринбурге остановят ремонт плитки в историческом сквере

В Екатеринбурге остановят ремонт плитки в историческом сквере

2 августа 2024, 13:53
Фото: 1MI
Перекладку плитки отложат из-за дня города в Екатеринбурге.

Рабочие занимающиеся ремонтом плитки на Плотинке не могут закончить работы. Всему виной дождливая погода, которая в последние недели накрыла Урал, сообщили в мэрии Екатеринбурга.

Ремонт не помешает проведению Дня города. На время праздника рабочие прервут работы, уточнили в мэрии.

Строители работают круглосуточно, ночью под светом прожекторов, а в дождь под навесами. Работы можно было закончить в срок, но для этого пришлось бы нарушать технологию. Тогда плитка прослужила бы недолго.

Напомним, что в этом году Екатеринбургу исполняется 301 год. На время празднования в центре вводят сухой закон.

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