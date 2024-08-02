В Екатеринбурге остановят ремонт плитки в историческом сквере

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Рабочие занимающиеся ремонтом плитки на Плотинке не могут закончить работы. Всему виной дождливая погода, которая в последние недели накрыла Урал, сообщили в мэрии Екатеринбурга.
Ремонт не помешает проведению Дня города. На время праздника рабочие прервут работы, уточнили в мэрии.
Строители работают круглосуточно, ночью под светом прожекторов, а в дождь под навесами. Работы можно было закончить в срок, но для этого пришлось бы нарушать технологию. Тогда плитка прослужила бы недолго.
Напомним, что в этом году Екатеринбургу исполняется 301 год. На время празднования в центре вводят сухой закон.