В Нижнем Тагиле завершены поиски пропавшего мужчины

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 04:40
Причины смерти тагильчанина в настоящий момент не сообщаются. О том, что он найден погибшим, рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Напомним, мужчина исчез 30 июля 2024 года. Горожанин некоторое время назад получил травму головы, из-за чего плохо ориентировался в пространстве и имел проблемы с памятью, а также у него стали хуже зрение и речь.
В день исчезновения его жена в огороде собирала ягоды и ненадолго отвлеклась, а потом заметила, что супруг пропал.