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Posted Сегодня, 04:38

Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 04:40

Updated Сегодня, 04:40

Найдено тело пропавшего жителя Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле завершены поиски пропавшего мужчины

2 августа 2024, 04:38
Фото: Изображение Midjourney

Найдено тело пропавшего жителя Нижнего Тагила

59-летний мужчина из Нижнего Тагила, пропавший в СНТ «Весна», найден мертвым.

Причины смерти тагильчанина в настоящий момент не сообщаются. О том, что он найден погибшим, рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Напомним, мужчина исчез 30 июля 2024 года. Горожанин некоторое время назад получил травму головы, из-за чего плохо ориентировался в пространстве и имел проблемы с памятью, а также у него стали хуже зрение и речь.

В день исчезновения его жена в огороде собирала ягоды и ненадолго отвлеклась, а потом заметила, что супруг пропал.

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