В Нижнем Тагиле жители обрушившегося дома начали получать первые выплаты

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Стало известно, что первые пять жителей дома, пострадавших от частичного обрушения, уже получили выплаты, обещанные губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Каждый из них получил по 150 тысяч рублей в качестве компенсации за полностью утраченное имущество. Еще 38 пострадавшим выплатили средства на предметы первой необходимости.
Власти Нижнего Тагила оказывают всестороннюю помощь и поддержку жителям дома, пострадавшим от частичного обрушения. Представители власти помогают людям восстановить документы. Все пострадавшие получат денежные выплаты.
УВЗ организован пункт временного размещения в гостинице «Спортивная-1». В ней для пострадавших созданы все необходимые условия для комфортного пребывания. Людей обеспечат горячим питанием. А также окажут психологическую помощь, сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Напомним, что 1 августа стали известны суммы выплат, которые получат пострадавшие от взрыва газа в Нижнем Тагиле.