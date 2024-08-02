В Нижнем Тагиле жители обрушившегося дома начали получать первые выплаты

Стало известно, что первые пять жителей дома, пострадавших от частичного обрушения, уже получили выплаты, обещанные губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Каждый из них получил по 150 тысяч рублей в качестве компенсации за полностью утраченное имущество. Еще 38 пострадавшим выплатили средства на предметы первой необходимости.