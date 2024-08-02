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Posted Сегодня, 15:42

Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

В Нижнем Тагиле жители обрушившегося дома начали получать первые выплаты

В Нижнем Тагиле жители обрушившегося дома начали получать первые выплаты

2 августа 2024, 15:42
Фото: tagilcity.ru
Первым пяти жителям взорвавшегося дома направили по 150 тысяч рублей.

Стало известно, что первые пять жителей дома, пострадавших от частичного обрушения, уже получили выплаты, обещанные губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Каждый из них получил по 150 тысяч рублей в качестве компенсации за полностью утраченное имущество. Еще 38 пострадавшим выплатили средства на предметы первой необходимости.

Власти Нижнего Тагила оказывают всестороннюю помощь и поддержку жителям дома, пострадавшим от частичного обрушения. Представители власти помогают людям восстановить документы. Все пострадавшие получат денежные выплаты.

УВЗ организован пункт временного размещения в гостинице «Спортивная-1». В ней для пострадавших созданы все необходимые условия для комфортного пребывания. Людей обеспечат горячим питанием. А также окажут психологическую помощь, сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, что 1 августа стали известны суммы выплат, которые получат пострадавшие от взрыва газа в Нижнем Тагиле.

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