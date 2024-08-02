В Свердловской области из-за обрушения дома отменили ряд развлекательных мероприятий

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Администрация Нижнего Тагила объявила об отмене Дня Дзержинского района и Дня поселка Старатель. Оба события были запланированы на 3-е августа.
События, которые должны были завтра состояться в музеях, перенесли на другие даты.
Культурным учреждениям посоветовали отказаться от проведения внутренних праздников и концертов.
Кроме того, значительно сократили мероприятия Дня города Нижнего Тагила, который пройдет 9–11 августа.
Объявление траура находится в стадии обсуждения.