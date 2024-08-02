tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

В Свердловской области из-за обрушения дома отменили ряд развлекательных мероприятий

В Свердловской области из-за обрушения дома отменили ряд развлекательных мероприятий

2 августа 2024, 13:48
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле часть мероприятий отменили после обрушения дома.

Администрация Нижнего Тагила объявила об отмене Дня Дзержинского района и Дня поселка Старатель. Оба события были запланированы на 3-е августа.

События, которые должны были завтра состояться в музеях, перенесли на другие даты.

Культурным учреждениям посоветовали отказаться от проведения внутренних праздников и концертов.

Кроме того, значительно сократили мероприятия Дня города Нижнего Тагила, который пройдет 9–11 августа.

Объявление траура находится в стадии обсуждения.

День Дзержинского района в Нижнем Тагиле отменен
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Концерт#День города#Отмена#Екатеринбург#Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
Подпишитесь
«С вечера жду, когда спасут мальчика». Что говорят тагильчане о трагедии на Вагонке
Сегодня, 06:38
Ливни и грозы снова придут в Свердловскую область
31 июля, 04:31
Свердловскую область атаковал опасный уссурийский полиграф
Вчера, 18:19
Жители РФ стали в 15 раз чаще делать семейные фотосессии в 2024 году
Сегодня, 09:25
Бизнесмен из Екатеринбурга давал взятки школьным завхозам в городах ЯНАО
Сегодня, 10:21
Стали известны имена «звезд», которые выступят на Дне города в Екатеринбурге
Сегодня, 11:41