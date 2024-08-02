Вице-спикер Нижнетагильской гордумы о ЧП: «Ищут пятерых. Как минимум один жив»

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Как стало известно TagilCity.ru, спасатели продолжают поиски тагильчан, которые могут находиться под обломками разрушенного дома.
Ищут минимум пять человек, один из которых точно подает признаки жизни. Состояние остальных остается неизвестным, — пояснил Алексей Балыбердин.
Кроме того, депутат призывает пострадавших заселяться в гостиницу «Спортивная-1» по улице Юности, 49.
Здесь обеспечат полноценное питание, выдадут одежду и предметы гигиены. От штаба, который образовался на месте ЧП, до гостиницы курсирует бесплатный автобус. Предоставлять документы, подтверждающие личность, при заселении не нужно, — добавил вице-спикер.
Отмечается, что пострадавшие, которые обратились за помощью вне пунктов временного размещения, также обеспечены питанием и вещами первой необходимости. Однако из-за ухудшающейся погоды и начавшегося дождя спасателям и волонтерам необходимы дождевики.