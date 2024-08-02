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Еще как минимум 5 человек находятся под завалами жилого дома в Нижнем Тагиле

Вице-спикер Нижнетагильской гордумы о ЧП: «Ищут пятерых. Как минимум один жив»

2 августа 2024, 07:38
Фото: tagilcity.ru

Еще как минимум 5 человек находятся под завалами жилого дома в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле продолжается спасательная операция на месте обрушения жилого дома по адресу Сибирская, 81. Заместитель председателя Нижнетагильской городской Думы Алексей Балыбердин рассказал, что под завалами находятся еще минимум 5 человек.

Как стало известно TagilCity.ru, спасатели продолжают поиски тагильчан, которые могут находиться под обломками разрушенного дома.

Ищут минимум пять человек, один из которых точно подает признаки жизни. Состояние остальных остается неизвестным, — пояснил Алексей Балыбердин.

Кроме того, депутат призывает пострадавших заселяться в гостиницу «Спортивная-1» по улице Юности, 49.

Здесь обеспечат полноценное питание, выдадут одежду и предметы гигиены. От штаба, который образовался на месте ЧП, до гостиницы курсирует бесплатный автобус. Предоставлять документы, подтверждающие личность, при заселении не нужно, — добавил вице-спикер.

Отмечается, что пострадавшие, которые обратились за помощью вне пунктов временного размещения, также обеспечены питанием и вещами первой необходимости. Однако из-за ухудшающейся погоды и начавшегося дождя спасателям и волонтерам необходимы дождевики.

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#Анастасия Имамахметова#Происшествия#Нижний Тагил#Спасатели#Автобус#Погода#Гостиница#Дождь#Питание#ЧП#Пострадавшие#Алексей Балыбердин#Штаб#Екатеринбург#Авария#Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
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