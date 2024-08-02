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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Водителя, погубившего мотоциклиста в Екатеринбурге отправят на Родину

Водителя, погубившего мотоциклиста в Екатеринбурге отправят на Родину

2 августа 2024, 13:22
Фото: Изображение Midjourney
Гражданина Армении совершившего смертельное ДТП вышлют на родину.

Виновника смертельного ДТП, которое произошло 12 июля 2020 года хотят депортировать на родину. Замглавы ФСИН России уже направил соответствующее ходатайство в суд.

Напомним, что Оганнес Егикян многократно превысил скорость, пролетел на красный свет и сбил двух мотоциклистов. Один из которых — Владислав Бояринев скончался на месте.

Родители погибшего, получили уведомление о судебном заседании. Оно назначено на 16 сентября 2024 года.

Отметим, что мотоклуб, в котором состоял погибший, крайне недоволен условиями содержания убийцы. Колония — поселение слишком мягкое наказание, рассказали байкеры для URA.RU.

Байкеры волнуются, что после возвращения в Армению его будут ждать еще более мягкие условия заключения.

Напомним, что 2 августа суд назначил 8 лет тюрьмы жительнице Алапаевска за вождение в нетрезвом виде.

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