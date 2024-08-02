Врачи скорой случайно оказались рядом в момент взрыва в Нижнем Тагиле

Михаил Борисов из поискового отряда «Скорпион» вспоминает как, врачи и фельдшеры первыми оказали помощь раненым, в том числе детям, которых задело взрывной волной. Они эвакуировали пострадавших и сообщили о случившемся на подстанцию, чтобы на место происшествия прибыли дополнительные бригады.