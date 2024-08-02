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Published Сегодня, 12:30

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Updated Сегодня, 12:32

Врачи скорой случайно оказались рядом в момент взрыва в Нижнем Тагиле

Врачи скорой случайно оказались рядом в момент взрыва в Нижнем Тагиле

2 августа 2024, 12:30
Фото: tagilcity.ru
Бригада скорой помощи, направлявшаяся на обычный вызов, оказалась в эпицентре страшного ЧП в Нижнем Тагиле.

1 августа в Нижнем Тагиле, когда взрыв газа разрушил пятиэтажку на улице Сибирской, 81 бригада скорой помощи, направлявшаяся на обычный вызов к пациенту с диареей, оказалась в эпицентре событий. Услышав грохот взрыва, медики незамедлительно изменили маршрут и бросились на помощь пострадавшим.

Михаил Борисов из поискового отряда «Скорпион» вспоминает как, врачи и фельдшеры первыми оказали помощь раненым, в том числе детям, которых задело взрывной волной. Они эвакуировали пострадавших и сообщили о случившемся на подстанцию, чтобы на место происшествия прибыли дополнительные бригады.

«Сотрудники скорой помощи работали всю ночь, не щадя себя. Особенно тяжело было фельдшеру, которая сама жила в этом доме», — рассказал Михаил в интервью для URA.RU.

По его словам, волонтеры, участвовавшие в спасательных работах, были глубоко потрясены увиденным. Особенно тяжело им далась эвакуация погибшей девочки Ани и раненой Полины.

Напомним, обрушение многоквартирного дома из-за взрыва газа произошло 1 августа в Нижнем Тагиле. Спасательные работы идут до сих пор. Под завалами все еще могут находиться люди.

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