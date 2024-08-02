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Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Жительница Алапаевска отправится в тюрьму на 8 лет за пьяное ДТП

Жительница Алапаевска отправится в тюрьму на 8 лет за пьяное ДТП

2 августа 2024, 11:42
Фото: Изображение Midjourney
В Алапаевске местная жительница в нетрезвом состоянии устроила ДТП, в котором погибли ее 18-летняя двоюродная сестра и 16-летний пасынок.

Девушка управляла машиной Hyundai Solaris, будучи нетрезвой, и в какой-то момент влетела в деревья, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В результате происшествия на месте ЧП погибли беременная сестра и пасынок виновницы ДТП. В отношении свердловчанки возбудили уголовное дело. Ей назначили восемь лет тюрьмы с отсрочкой, так как у нее есть маленький ребенок, не достигший 14 лет.

Напомним, 27 июля 2024 года на Серовском тракте водитель автомобиля врезался в дерево. В аварии погибли два пассажира. Водитель и другой пассажир пострадали.

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