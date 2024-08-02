Жительница Алапаевска отправится в тюрьму на 8 лет за пьяное ДТП

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Девушка управляла машиной Hyundai Solaris, будучи нетрезвой, и в какой-то момент влетела в деревья, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В результате происшествия на месте ЧП погибли беременная сестра и пасынок виновницы ДТП. В отношении свердловчанки возбудили уголовное дело. Ей назначили восемь лет тюрьмы с отсрочкой, так как у нее есть маленький ребенок, не достигший 14 лет.
Напомним, 27 июля 2024 года на Серовском тракте водитель автомобиля врезался в дерево. В аварии погибли два пассажира. Водитель и другой пассажир пострадали.