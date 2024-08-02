Жительница Алапаевска отправится в тюрьму на 8 лет за пьяное ДТП

В результате происшествия на месте ЧП погибли беременная сестра и пасынок виновницы ДТП. В отношении свердловчанки возбудили уголовное дело. Ей назначили восемь лет тюрьмы с отсрочкой, так как у нее есть маленький ребенок, не достигший 14 лет.