13-летний тагильский школьник поделился кадрами пребывания под завалами

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В момент ЧП школьник находился дома один и сидел на диване. Когда произошел взрыв, он потерял сознание. Очнувшись, Саша увидел перед собой обрывки натяжного потолка. Происходящее он заснял на телефон, который оказался неподалеку. Видео оказалось в распоряжении «КП — Екатеринбург».
Ногу Саше зажало стеной, но он сумел освободиться. В общей сложности подросток пролежал под завалами около пяти часов. Достали его ближе к вечеру в четверг, 1 августа.
Чтобы побороть страх, мальчик переписывался с одноклассниками. Также он смог уснуть на некоторое время.
Напомним, что всего живыми из-под обломков дома извлекли 15 человек, в том числе семерых детей. 10 человек погибли, половина из них — несовершеннолетние. Самому младшему ребенку было 7 лет. В доме он оказался случайно, когда зашел к знакомым попить воды.