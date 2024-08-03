13-летний тагильский школьник поделился кадрами пребывания под завалами

Напомним, что всего живыми из-под обломков дома извлекли 15 человек, в том числе семерых детей. 10 человек погибли, половина из них — несовершеннолетние. Самому младшему ребенку было 7 лет. В доме он оказался случайно, когда зашел к знакомым попить воды.