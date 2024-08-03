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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Оказавшийся под завалами школьник из Нижнего Тагила записал видео изнутри

13-летний тагильский школьник поделился кадрами пребывания под завалами

3 августа 2024, 11:15
Фото: tagilcity.ru

Оказавшийся под завалами школьник из Нижнего Тагила записал видео изнутри

13-летний Александр, который оказался под обломками взорвавшегося дома в Нижнем Тагиле, снимал происходящее на телефон и переписывался с одноклассниками.

В момент ЧП школьник находился дома один и сидел на диване. Когда произошел взрыв, он потерял сознание. Очнувшись, Саша увидел перед собой обрывки натяжного потолка. Происходящее он заснял на телефон, который оказался неподалеку. Видео оказалось в распоряжении «КП — Екатеринбург».

Ногу Саше зажало стеной, но он сумел освободиться. В общей сложности подросток пролежал под завалами около пяти часов. Достали его ближе к вечеру в четверг, 1 августа.

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Чтобы побороть страх, мальчик переписывался с одноклассниками. Также он смог уснуть на некоторое время.

Напомним, что всего живыми из-под обломков дома извлекли 15 человек, в том числе семерых детей. 10 человек погибли, половина из них — несовершеннолетние. Самому младшему ребенку было 7 лет. В доме он оказался случайно, когда зашел к знакомым попить воды.

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